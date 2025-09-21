نماینده اتحادیه وکلای عرب: حفاظت از "ناوگان صمود" وظیفه جامعه جهانی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبدالحق بنقادی» نماینده اتحادیه وکلای عرب در ناوگان جهانی «صمود»، در گفت‌وگو با شبکه المیادین تأکید کرد که مسئولیت حفاظت از این ناوگان که مأموریتی انسانی را دنبال می‌کند، بر عهده جامعه بین‌المللی است.

وی همچنین هشدار داد که سازمان ملل متحد باید پاسخگوی هرگونه حمله احتمالی به این ناوگان باشد، به‌ویژه در شرایطی که حمایت مردمی گسترده‌ای از آن در سراسر جهان شکل گرفته است.

بنقادی با اشاره به تصمیم جامعه جهانی برای گشایش گذرگاه‌های انسانی به غزه گفت: «این تصمیم هنوز اجرایی نشده است» و همین امر مسئولیت سازمان ملل را در قبال امنیت ناوگان افزایش می‌دهد.

وی همچنین از «حمایت بی‌سابقه مردمی» از ناوگان صمود سخن گفت و افزود: «مردم جهان با تأمین نیازهای شرکت‌کنندگان در این مأموریت، نشان داده‌اند که اهداف ناوگان در حال تحقق است.»

در همین حال، احمد ویحمان رئیس دیده‌بان مراکشی مقابله با عادی‌سازی روابط، اظهار داشت: «نخستین دستاورد ناوگان صمود، شکستن سکوت جهانی در برابر جنایات غزه بوده است.»

وی افزود: «روحیه‌ها بسیار بالا است و این ناوگان توانسته همه هویت‌ها را در یک هویت مشترک انسانی ذوب کند.»

بر اساس اعلام کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه، ناوگان جهانی «صمود» روز شنبه به‌صورت گروهی به سمت نوار غزه حرکت کرده است. طبق برآوردها، این ناوگان حدود یک هفته برای رسیدن به مقصد زمان نیاز دارد.

این کمیته همچنین اعلام کرد که ۴۴ کشتی از بنادر ایتالیا حرکت کرده‌اند و قرار است ۶ کشتی دیگر از بنادر یونان به آن‌ها بپیوندند.

