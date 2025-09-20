به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حمیدرضا مهدوی ارفع، از اعضای ستاد مردمی «صدای غزه»، در نشست خبری که امروز شنبه در قم برگزار شد، به روایت چگونگی شکل‌گیری این حرکت مردمی و نقش آن در حمایت از کاروان دریایی صمود پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود گفت: «قصه از آنجا شروع شد که دوستان ما از طریق رسانه‌ها مطلع شدند در مالزی نمایندگانی از حدود ۲۰ کشور برای شکستن حصر غزه گرد هم آمده‌اند. سه نفر از دوستان با هزینه شخصی به مالزی رفتند و به برکت عزت جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیار مورد استقبال قرار گرفتند. پس از آنکه محوریت حرکت از مالزی به تونس منتقل شد، ما نیز به آنجا رفتیم».

شکل‌گیری پویش «صدای غزه»؛ یک حرکت کاملاً مردمی

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع به تشریح اقدامات صورت گرفته در داخل کشور پرداخت و افزود: «در ایران، یک هسته ۷ نفره، پویش ملی "صدای غزه" را تشکیل داد. برای اینکه بتوانیم اکثریت جامعه را درگیر این کار کنیم، از حضرت آیت‌الله اراکی درخواست کردیم که در رأس این حرکت باشند و ایشان با روی باز پذیرفتند و این حرکت را "واجب فوری عینی" دانستند. همچنین، شبکه‌ای از نخبگان و انسان‌رسانه‌ها برای کمک فکری و انعکاس اخبار تشکیل شد».

وی با اشاره به تصمیم ستاد مرکزی صمود مبنی بر عدم حضور نمایندگان ایران، یمن و لبنان بر روی کشتی‌ها به دلیل تهدیدات رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: «ما نیز برای حفظ مصلحت مجموعه، این تصمیم را پذیرفتیم و اعلام کردیم برای هر کمکی آماده‌ایم. بلافاصله با کمک‌های مردمی که در ایران جمع‌آوری شد، مبلغ قابل توجهی برای مشارکت در خرید کشتی‌ها تقدیم مسئولین کاروان صمود کردیم، زیرا به دلیل عدم پوشش بیمه، امکان اجاره کشتی وجود نداشت و ملیت‌های مختلف خودشان کشتی‌ها را خریداری می‌کردند».

حرکت‌های خودجوش مردمی؛ کم‌هزینه و پراثر

این فعال فرهنگی، حرکت «صدای غزه» را نمونه‌ای از تأکید چندین‌ساله رهبر معظم انقلاب بر میدان‌داری حرکت‌های خودجوش مردمی دانست و تصریح کرد: «این حرکت‌ها با کمترین هزینه، کمترین آسیب و کمترین معطلی، بهترین اثر را می‌گذارند». وی افزود: «پویش صدای غزه با اتحاد چند تشکل مردمی آغاز شد و امید است که اولین تشکل بین‌المللی گروه‌های جهادی از دل این تجربه شکل بگیرد».

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع در پاسخ به این سوال که آیا این کاروان به غزه می‌رسد، گفت: «مهم‌ترین کاری که باید انجام می‌شد، محقق شد؛ یک خواب خرگوشی مرگ‌آوری بر جهان حاکم بود و این خواب شکسته شد. اکنون آثار این بیداری مردمی را می‌توان به راحتی در تغییر مواضع دولت‌ها مشاهده کرد. فشاری که به واسطه بیداری مردمی ایجاد شد، دولت‌ها را ولو در ظاهر مجبور به موضع‌گیری کرده است و این هدف اصلی بود که به خوبی محقق شد».

وی افزود: «وقتی ما در آنجا خانمی حدوداً ۸۰ ساله از آمریکا، جوانی از لیبی که سابقه زندانی شدن توسط رژیم صهیونیستی را داشت، یا هنرمند معروف اروپایی را می‌دیدیم، این جوانان همان‌هایی هستند که رهبر معظم انقلاب در نامه به جوانان اروپا و آمریکا فرمودند: "شما در سمت درست تاریخ ایستاده‌اید"».

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع در پایان با انتقاد از کم‌کاری برخی نهادهای رسمی در ابتدای امر، اظهار داشت: «انتظار می‌رود نهادهای رسمی پشتیبان این حرکت‌های مردمی باشند تا ایران نقش پیش‌قراولی خود در دفاع از مظلوم را از دست ندهد. عیب است که ما از رسانه‌ها بفهمیم چنین حرکتی در حال شکل‌گیری است و برخی مسئولین داخلی در ابتدا نه‌تنها مردد، بلکه منکر این کار باشند».

