بیانیه دانشجویان دانشگاه‌های پاکستان در حمایت از کاروان جهانی قایق‌های صمود

۳۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۰
کد خبر: 1729983
در ادامه حمایت‌های جهانی از کاروان صُمود، دانشجویان دانشگاه‌های پاکستان نیز با انتشار بیانیه‌ای، حمایت خود از این جنبش جهانی برای شکستن محاصره غزه را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  دانشجویان دانشگاه‌های پاکستان با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود از کاروان جهانی «صُمود» برای شکستن محاصره غزه را اعلام کردند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

امروز؛ ملت‌های آزادی بخش جهان و تمام عدالت خواهان و حامیان مظلوم در سراسر جهان به پا خواسته‌اند تا مردم غزه را از رنج قحطی و گرسنگی و مرگ نجات دهند.

کاروان صُمود، طلایه‌دار حرکت ملت‌های آزادی خواه دنیا به سمت غزه است.

ای کاش کاروان صُمود آسیایی نیز به پا خاسته و با هدف پایان حصر غزه، پایان اشغالگری، کمک و نجات ملت مظلوم غزه در راه سرزمین‌های اشغالی حرکت کند. حرکتی مردمی و آزادی خواهانه و متشکل از همه ملل آسیایی با همه نگرش‌های سیاسی و دینی و از همه رنگ‌ها و نژادهای این قاره بزرگ.

در این حرکت لازم است دولت‌های آسیایی برای حفظ جایگاه اجتماعی و مردمی خود با این کاروان همراهی نموده و از این کاروان، حمایت های امنیتی و سایر حمایت‌های تسهیل‌بخش را صورت دهند.

در عین حال لازم است این کاروان، به طور کاملا مستقل از دولت‌ها باشد و افرادی که توان انعکاس فعالیت‌های این کاروان و یا توان جذب منابع مالی جهت خرید محصول و کالا درجهت حمایت از کاروان یاران صُمود را دارند با آن همراهی کنند. هنرمندان، استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان، نویسندگان، نمایندگان آزادی‌خواه پارلمان‌ها، فعالان اقتصادی و خبرنگاران می‌توانند جامعه‌ مناسبی برای شکل‌دهی به این کاروان باشند.

افرادی می توانند همراه این کاروان باشند که ضمن رویای آزادی خواهی، خود را برای هرگونه حادثه و سختی‌ مانند گرسنگی، عدم بهداشت، مریضی و در نهایت مرگ برای آزادی و آزادی خواهی آماده نمایند.

دراین‌راستا؛ لازم می‌دانیم از تمام انسان رسانه‌ها، ملت‌های آسیایی، بلاگرها و خبرنگارانی که توان دعوت مردم و جذب سرمایه و حضور در این کاروان جهت انعکاس مرحله به مرحله حرکت کاروان یاران صٌمود و کشتی نجات بخش آسیا را دارند تلاش کنند که این کاروان ایجاد شود و به راه بیفتد.

پیروزی از آن آزادی خواهان عالم و دنیا متعلق به همه ملت ها و مردم است به امید خدا و آزادی.

