به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع دیپلماتیک اعلام کردند که شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز جمعه درباره پیش‌نویس قطعنامه فعال‌سازی اسنپ‌بک رای‌گیری خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه این گزارش را به نقل از منابع آگاه منتشر کرده است.

وبگاه آکسیوس نیز نوشته که «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه گفته بازگشت تحریم‌های ایران امری قطعی است.

«باراک راوید» خبرنگار پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از منابع خود درباره جلسه آتی شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشت: «پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌های سازمان ملل به شورای امنیت ارائه خواهد شد. در همین راستا، فردا رأی‌گیری در مورد این قطعنامه انجام خواهد شد. این قطعنامه تصویب نخواهد شد که به معنای بازگشت سریع تحریم‌ها علیه ایران است.»

او افزود: «در این صورت، ۲۷ سپتامبر (۵ مهر)، ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران دوباره اعمال خواهد شد.»

در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، این مکانیزم به طور خودکار تمامی تحریم‌های لغوشده ذیل توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را بازمی‌گرداند. ایران تأکید دارد که هیچ‌گاه از منافع کامل برجام بهره‌مند نشده و خروج آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸، مشروعیت چنین اقداماتی را از بین برده است.

پیش از این خبرگزاری انگلیسی «رویترز» نیز به نقل از منابع دیپلماتیک از محصل شدن «پیشرفتی اندک» در مذاکرات ایران و اروپا خبر داده بود.

خبرگزاری انگلیسی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش کرد: «در گفت‌وگوهای روز چهارشنبه بین ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام، پیشرفت اندکی حاصل شد.»

رویترز نوشت ۲ دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات ایرانی اعلام کرده‌اند که گفت‌وگوهای روز چهارشنبه میان ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس که با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد، نتیجه محسوسی در آستانه فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» نداشت.

وزارت امور خارجه ایران درباره تماس اخیر «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و همتایان اروپایی خود گزارش کرده است که در این تماس، وزیر امور خارجه ایران با اشاره به موضع اصولی ایران مبنی بر اهمیت حفظ فضای گفتگو و دیپلماسی برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها، اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت را فاقد هرگونه توجیه قانونی و منطقی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه وارد گفت‌وگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و شیوه‌نامه روشنی راجع به نحوه ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید تدوین کرد که لازم است اهمیت و ارزش این اقدام از سوی همه طرف‌ها درک شود. اکنون نوبت طرف‌های مقابل است که از این فرصت برای تداوم مسیر دیپلماتیک و جلوگیری از یک بحران قابل اجتناب استفاده کنند و جدیت و باورمندی خود را نسبت به دیپلماسی نشان دهند.

عراقچی تاکید کرده است ایران برای رسیدن به راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد آمادگی دارد؛ نیل به چنین هدفی مستلزم رویکرد مسئولانه و مستقل از سوی سه کشور اروپایی و خودداری از تاثیرپذیری از ناحیه بازیگرانی است که هیچ ارزشی برای دیپلماسی و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل قائل نیستند.

