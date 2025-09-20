به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پهپاد اسرائیلی روز جمعه اقدام به پخش اعلامیه‌هایی با محتوای تحریک‌آمیز در آسمان شهر مرزی «میس‌الجبل» در جنوب لبنان کرد.

در این اعلامیه‌ها، ساکنان برخی املاک متهم شده‌اند که اجازه فعالیت حزب‌الله در منازل خود را داده‌اند و به‌زعم ارتش اسرائیل، خانواده‌ها و همسایگان خود را در معرض خطر قرار داده‌اند.

در بخشی از متن آمده است: «خانه‌های خود را به حزب‌الله اجاره ندهید و اجازه فعالیت به آن‌ها را در منطقه‌تان ندهید. از اعضای حزب‌الله، به‌ویژه واحد رضوان، دوری کنید.»

هم‌زمان یک پهپاد اسرائیلی، دو بمب صوتی را در منطقه «مطل الجبل» واقع در جنوب شهر «الخیام» پرتاب کرد که در نتیجه آن، یک دستگاه حفاری موجود در محل دچار آسیب شد.

