به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های جهان با کلیدواژۀ انزوای واشنگتن و نزدیک‌ترین متحدش در خاورمیانه، گزارشات رأی وتوی آمریکا را که مانع از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای آتش‌بس در غزه شد، پوشش دادند. خبرگزاری بی.‌بی.‌سی اذعان کرد در صحنۀ جهانی، اسرائیل و نزدیک‌ترین متحدش بیش از پیش در انزوا قرار گرفته‌اند.

جیمز بیس، سردبیر دیپلماتیک الجزیره در نیویورک در گزارشش عنوان کرد: این رأی‌گیری «لحظه‌ای غم‌انگیز» در هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل بود، در حالی که بسیاری از کشورها از «دیپلماسی چندجانبه» حمایت می‌کردند، اما آمریکا بر اولیت خود اصرار داشت.

سردبیر الجزیره همچنین با انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده و اشاره بر اینکه این اقدامات، سازمان ملل را به یکی از پایین‌ترین نقاط در طول ۸۰ سال تاریخش رسانده است،. تصریح کرد: [آمریکا] حامی قدرتمندی برای سازمان ملل نیست و بخش زیادی از کمک‌های بشردوستانه به این سازمان را کاهش داده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس هم در گزارشی نوشت نتیجه این رأی‌گیری، بر منزوی‌تر شدن آمریکا و اسرائیل در صحنۀ جهانی، در طول نزدیک به دو سال جنگ غزه تأکید می‌کند.

همچنین نمایندگان اعضای سازمان ملل هم اقدام آمریکا را شدیداً محکوم کردند.

عاصم افتخار احمد، سفیر پاکستان، این وتو را لحظه‌ای سیاه و تاریک در سازمان ملل توصیف کرد و گفت: جهان در حال تماشا است. فریادهای کودکان باید قلب‌های ما را بشکافد.

واسیلی نبنزیا، نمایندۀ روسیه در سازمان ملل، از وتوی آمریکا علیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای که می‌توانست فاجعه در غزه را متوقف کند، ابراز تأسف کرد.

عمار بندجما، نمایندۀ الجزایر، از مردم فلسطین عذرخواهی کرد و افزود: ما تسلیم نمی‌شویم؛ برادران فلسطینی، خواهران فلسطینی، ما را ببخشید. ما را ببخشید، زیرا جهان از حقوق سخن می‌گوید، اما آنها را از فلسطینیان دریغ می‌کند. ما را ببخشید، زیرا تلاش‌های ما، تلاش‌های صادقانۀ ما، در برابر این دیوارِ انکار در هم شکست.

نمایندۀ دائم الجزایر در شورای امنیت ادامه داد: هر اقدام بی‌مجازات، انسانیت خود ماست که آسیب می‌بیند.

همچنین سفیر دانمارک در سخنانی پیش از رای گیری گفته بود: قطعنامه های آتش بس «پیام روشنی» ارسال می کند؛ پیامی مبنی بر اینکه شورای امنیت از مردم غیرنظامی گرسنه، گروگان‌ها و خواسته‌ آتش‌بس روی‌گردان نیست.

باربارا وود وارد سفیر و نماینده انگلیس در شورای امنیت نیز در این نشست گفت: از اسرائیل می‌خواهیم خونریزی‌ها در غزه را متوقف کند و اجازه ورود کمک‌ها به غزه را بدهد.

گفتنی است عصر پنج‌شنبه به وقت محلی، ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای از سوی ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت به رهبری دانمارک را وتو کرد. این پیش‌نویس خواستار آتش‌بس فوری، بدون قید و شرط و دائمی در نوار غزه و آزادسازی فوری همه گروگان‌ها بود.

شورای امنیت سازمان ملل ۱۰ عضو غیردائم و ۵ عضو دائم و دارای امتیاز وتو دارد که ۱۴ عضو به این قطعنامه رای مثبت دادند و آمریکا با رای منفی خود و به عبارتی وتوی آن، مانع تصویب این قطعنامه در ده هزارمین نشست این شورا شد. بدین ترتیب، در حالیکه قحطی، گرسنگی و نسل کشی در نوار غزه به اذعان کارشناسان سازمان ملل وجود دارد، اما خبری از آتش بس همچنان نخواهد بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸