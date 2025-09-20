پیام مهم دبیرکل حزب الله به کشورهای حاشیه خلیج فارس/ قبل از پشیمانی با مقاومت متحد شوید

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- «جناب شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان عصر جمعه و در جریان سخنرانی خود با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به اوج جنایت‌کاری و توحش رسیده است، تصریح کرد که تمام منطقه در مقابل یک نقطه عطف سیاسی قرار دارد.

شیخ نعیم قاسم در ادامه سخنان خود ازعربستان برای گشودن صفحه جدیدی با مقاومت دعوت و تصریح کرد: من از عربستان می‌خواهم که در چارچوب اصول گفت‌وگویی که مشکلات را حل می‌کند، به نگرانی‌ها پاسخ می‌دهد و منافع را تامین می‌کند، صفحه جدیدی با مقاومت بگشاید.

روزنامه النشره لبنانی از قول یک منبع آگاه نوشت: سخنان اخیر شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان، در خصوص روابط با ریاض، منعکس‌کننده نزدیکی روابط سازنده و رو به رشد ایران و عربستان است و سفر اخیر «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به ریاض در روزهای اخیر نیز نشانه‌ای از این پیشرفت در روابط دوجانبه بوده است.

در همین راستا عباس الزیدی کارشناس عراقی طی یادداشتی به تحلیل پیام اخیر دبیرکل حزب الله لبنان پرداخت:

در عصر بربریت و نسل‌کشی صهیونیستی-آمریکایی در مقابل جهانی که خود را جهان آزاد می‌نامد در مقابل ماشین‌های کشتار آمریکایی و اروپایی برای جان انسان‌های بی‌گناه، از جمله سالمندان، کودکان، زنان و سالمندان، در میان محاصره‌ای وحشیانه و ناعادلانه، و در مقابل این تکبر، بی‌پروایی، غرور و جنایت. که در آن دشمن صهیونیستی-آمریکایی تمام هنجارها و قوانین بین‌المللی و انسانی را نقض کرده و در مقابل دیدگان سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری و در رأس آنها شورای امنیت و سازمان ملل متحد، بدون هیچ حرکت یا موضع قابل توجهی، به حالت مرده درآمده است.

با توجه به تهدیدهای آشکار و صریح رژیم صهیونیستی مبنی بر اشغال و غصب سرزمین‌های اعراب و مسلمانان و اعلام پروژه به اصطلاح خاورمیانه جدید به رهبری اسرائیل حرامزاده که نه محصولات کشاورزی و نه نسل از آن در امان نخواهند بود، زیرا این رژیم، حقوق و آینده ملت‌های منطقه را ترور می‌کند و با نهایت پستی و وقاحت، بقایای رژیم‌های آنها را باج‌گیری می‌کند.

این جنایت مورد حمایت آمریکا، همه، از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد و واشنگتن هرگز در برابر جنایات اسرائیل نخواهد ایستاد یا با آنها مخالفت نخواهد کرد، حتی اگر این جنایات به متحدان ایالات متحده آمریکا نیز گسترش یابد و حوادث اخیر این را ثابت کرده‌اند. البته تجاوز به قطر آخرین تجاوز نخواهد بود .

واشنگتن به همه ثابت کرده است که :

- اگر هر کسی در کاخ سفید تصمیم گیر باشد، ما از اسراییل هرگز دست نکشیده و دست نخواهیم کشید.

- او هیچ متحدی ندارد و نمی‌توان به وعده‌هایش اعتماد کرد.

- او آمده بود تا ببرد، بدزدد، غارت کند، تجاوز کند و باج‌گیری کند، اما چیزی نبخشید و عطا نکرد.

- با وجود قراردادهای تسلیحاتی هنگفت و انواع مختلف آنها در برابر تجاوز صهیونیستی بی ارزش و ناتوان هستند و به مثابه تکه پاره آهن هستند.

- منشأ همه درگیری‌های مصنوعی، بحران‌ها و ناآرامی‌ها در منطقه، به‌ویژه در جهان عرب و اسلام، همین است.

- از توافق عادی سازی موسوم به ابراهیمی که اساساً پروژه ای برای ریشه کن کردن اسلام محمدی و همه شعائر، واجبات و مقدسات آن است، دست نخواهند کشید و تمام مکه و هم مدینه اهداف ثابتی برای آن ها هستند.

در میان این اتفاقات و چالش‌ها :

جناب شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، پیامی صریح و روشن ارسال کردند و در آن از رژیم سعودی خواستند تا از مقاومت در منطقه حمایت کند و دلایل، فواید و پیامدهای چنین موضعی را توضیح دادند.

مقاومت ثابت کرده است که سلاح بازدارنده و مهلکی است که دشمن توانایی مقابله با آن را ندارد.

وحدت موضع کشورهای عربی و اسلامی در مواجهه با این تهدیدات ضروری است.

دشمن صهیونیستی-آمریکایی جز منطق زور چیزی نمی‌فهمد و باید با قاطعیت تمام با طرح‌هایش مقابله کرد. دشمنان جز با موضع‌گیری قاطع متوقف نخواهند شد.

میزان تعامل عناصر امت با این فراخوان‌ها و مواضع، بسیار زیاد خواهد بود و بدین ترتیب فرزندان امت مدافعان واقعی نظام‌ها خواهند بود و نیازی به لطف مستکبران خائن و فریبکار نخواهند داشت.

شکی نیست که کشورها و ملت‌هایی هستند که در حمایت از حقوق عربی و اسلامی به آنها خواهند پیوست.

با وجود حق دفاع در بحبوحه تهدیدات فعلی، جهانی چندقطبی در حال شکل‌گیری است و اعراب و مسلمانان باید جایگاه خود را در این سیستم حفظ کنند.

این فراخوان که از سوی جناب شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله صادر شد، در زمان مناسبی مطرح شد و همه نظام های طاغوتی و اسلامی، نه فقط عربستان سعودی، باید به آن توجه کنند و قبل از وقوع خطر و پشیمانی با آن تعامل داشته باشند.

امام علی (ع) فرمودند: فرصت‌ها را غنیمت بشمارید، آنها مانند ابرها در گذرند.

