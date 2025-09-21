الحشد الشعبی ۶ منطقه خطرناک در غرب رمادی را پاکسازی کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اطلاعاتی تیپ ۵۷ الحشد الشعبی در استان الانبار موفق شدند شش منطقه صحرایی در غرب شهر رمادی را که به‌عنوان مناطق پرخطر شناخته می‌شوند، از وجود عناصر تروریستی داعش پاکسازی کنند.

سرهنگ عاید عبدالله الجغیفی، افسر اطلاعات تیپ ۵۷، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومة» اعلام کرد که عملیات بازرسی و یورش به مناطق «خبرة ابو جرد»، «ابو عمد»، «صدعان»، «ام الوحوش» و «التویلی» انجام شد و در جریان آن، تعداد زیادی از بمب‌های کنار جاده‌ای و اجسام انفجاری خنثی شدند.

وی افزود: «این مناطق به دلیل داشتن زمین‌های ناهموار، بیش از ۲۰ سال است که مورد بازرسی قرار نگرفته‌اند و به‌عنوان نقاط خطرناک شناخته می‌شوند.»

به گفته الجغیفی، پس از پایان عملیات، مناطق هدف به‌طور کامل امن اعلام شدند و تیم‌های خنثی‌سازی موفق شدند بدون هیچ‌گونه تلفات انسانی یا خسارت مادی، تمام مواد منفجره را بی‌اثر کنند.

