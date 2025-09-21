به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایتخت الجزایر و حومه آن در روزهای ۱۸ و ۱۹ سپتامبر شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی بود؛ اقدامی که از دهه ۱۹۹۰ بیسابقه توصیف شده است.
این تدابیر امنیتی پس از فرار ژنرال عبدالقادر حداد، معروف به «ناصر الجن»، رئیس سابق دستگاه امنیت داخلی، اتخاذ شده است. وی ماه گذشته تحت اقامت اجباری قرار داشت.
طبق گزارش لوموند، نیروهای پلیس و ارتش ایستهای بازرسی متعددی برپا کرده و برخی مسیرها را مسدود کردند. حتی خودروها توسط مأموران با لباس شخصی بازرسی شدند که موجب ایجاد ترافیک سنگین و اختلال چندساعته در رفتوآمد شد. در همین حال، پرواز بالگردها نیز صحنهای شبیه به تعقیب یک متهم فراری را تداعی میکرد.
این روزنامه افزود که ناصر الجن پس از برکناری، ابتدا در زندان نظامی بلیده و سپس در بشار در غرب کشور زندانی شد و در نهایت در ویلایی در محله دالی ابراهیم در ارتفاعات پایتخت تحت نظر قرار گرفت. با این حال، او در میانه هفته گذشته موفق به فرار شد؛ موضوعی که یک منبع رسمی در الجزایر آن را تأیید کرده است.
لوموند گزارش داد که ناپدید شدن ناصر الجن شوک شدیدی در رأس هرم قدرت الجزایر ایجاد کرده و منجر به برگزاری نشست اضطراری شورای عالی امنیت شده است. گمانهزنیهایی نیز درباره وجود تبانی درون دستگاههای امنیتی برای تسهیل فرار وی مطرح شده است.
این روزنامه فرانسوی معتقد است که شدت بازرسیها و عملیاتهای امنیتی در پایتخت نشاندهنده سردرگمی شدید در ساختار حکومتی است. فرار این مقام بلندپایه بدون همکاری داخلی ممکن نبوده و این موضوع شکافهای عمیق درون نظام را آشکار میسازد.
لوموند همچنین به سکوت رسانههای داخلی که تحت کنترل دولت هستند اشاره کرده و آن را عاملی در افزایش شایعات پیرامون محل اختفای ناصر الجن دانسته است. برخی روایتها از خروج او به اسپانیا، محل اقامت سابقش بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، حکایت دارند؛ در حالی که برخی دیگر معتقدند وی هنوز در خاک الجزایر است. همچنین گزارشهایی از بازداشت افسرانی که مظنون به همکاری در فرار او هستند منتشر شده است.
به گفته لوموند، اهمیت این پرونده به شخصیت ناصر الجن بازمیگردد که به عنوان «خزانهدار اسرار» نخبگان حاکم شناخته میشود.
در پایان، این روزنامه تأکید کرده که این حادثه تنها بخشی از سلسله بحرانهای درون نخبگان سیاسی و نظامی الجزایر است. پیش از برکناری ناصر الجن در ماه مه، ژنرال مهنا جبار رئیس دستگاه اطلاعات خارجی نیز در سپتامبر ۲۰۲۴ برکنار شده بود. از زمان روی کار آمدن تبون در سال ۲۰۱۹، هفت نفر در رأس اطلاعات خارجی و پنج نفر در رأس امنیت داخلی تغییر کردهاند.
