اعتراض خانواده امام موسی صدر به وزیر دادگستری لبنان درپی احتمال آزادی پسر قذافی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آنکه وزیر دادگستری لبنان، در مصاحبه‌ای تلویزیونی اظهار داشت، ما منتظر تصمیم بازپرس پرونده برای آزادی هانیبال قذافی هستیم، خانواده امام موسی صدر روحانی برجسته و رهبر ناپدیدشده شیعیان لبنان در لیبی، وزیر دادگستری لبنان را به اعمال فشار بر روند قضایی در پرونده هانیبال قذافی متهم کرد.

به گزارش روسیا الیوم، وکیل خانواده امام موسی صدر با صدور بیانیه‌ای، این اظهارات را نقض آشکار اصل استقلال قوه قضائیه دانست و آن را فشاری بی‌سابقه و آشکار بر «زاهر حماده» قاضی پرونده، قلمداد کرد و از قوه قضائیه و دولت لبنان خواست به مسئولیت‌های خویش عمل کنند.

در این بیانیه تاکید شده است، خانواده امام موسی صدر و وکیلشان در پاسخ به این تحول، گام های بعدی را برخواهند داشت.

گفتنی است هانیبال قذافی، پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، از دسامبر ۲۰۱۵ در لبنان بازداشت شده است در حالی که به پنهان‌کردن اطلاعات مربوط به ناپدید شدن امام موسی صدر و دو همراهش در سال ۱۹۷۸ در لیبی متهم است.

پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل حل‌نشده در لبنان است و خانواده و طرفداران او، رژیم سابق لیبی را مسئول مستقیم این حادثه می‌دانند.

