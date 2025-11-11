آزادی هانیبال قذافی از زندان لبنان با پرداخت وثیقه ۹۰۰ هزار دلاری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات لبنانی اعلام کردند که هانیبال قذافی، فرزند رهبر پیشین لیبی، پس از پرداخت وثیقهای به مبلغ ۹۰۰ هزار دلار، از زندان آزاد شده است.
این اقدام به بازداشت ۱۰ ساله او پایان داد؛ بازداشتی که به اتهام پنهانکردن اطلاعات درباره ناپدیدشدن امام موسی صدر صورت گرفته بود.
شربل میلاد خوری، یکی از اعضای تیم دفاعی هانیبال، در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP) اعلام کرد که آزادی وی شامگاه دوشنبه و پس از تکمیل مراحل اداری انجام شده است.
دو مقام امنیتی نیز، که نخواستند نامشان فاش شود، خبر آزادی فرزند قذافی را تأیید کردند.
آزادی هانیبال قذافی چند روز پس از آن صورت گرفت که مقامات لبنانی ممنوعیت سفر او را لغو کرده و مبلغ وثیقه را کاهش دادند؛ اقدامی که زمینهساز آزادی وی شد.
