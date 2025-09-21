اعلام زمان برگزاری اولین انتخابات پسااسد در سوریه تحت حکومت جولانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آنچه کمیته عالی انتخابات سوریه خوانده میشود، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور را اعلام کرد.
کمیته عالی انتخابات، پنجم اکتبر آتی(یکشنبه سیزدهم مهر ۱۴۰۴) را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرده است.
این در حالی است که یک سوم کرسی های اولین پارلمان را جولانی با عنوان رئیس دوره انتقالی سوریه منصوب میکند و اقلیتهای علوی، شیعه و مسیحی هم از حقوق قانونی و اساسی و مشروع خود محروم شدهاند.
برگزاری انتخابات در سوریه پس از سقوط نظام سابق در حالی است حکومت جولانی، کارکنان وابسته به اقلیت علوی، شیعیان و مسیحیان را از ادارات دولتی اخراج کرده و سیاست تبعیضآمیز را تشدید کرده است.
