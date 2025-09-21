  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

اعلام زمان برگزاری اولین انتخابات پسااسد در سوریه تحت حکومت جولانی

۳۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۴
کد خبر: 1729589
اعلام زمان برگزاری اولین انتخابات پسااسد در سوریه تحت حکومت جولانی

حکومت جولانی که در اقدامی مستبدانه تعداد قابل توجهی از نمایندگان اولین پارلمان پس از سقوط نظام سابق سوریه را منصوب می‌کند، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  آنچه کمیته عالی انتخابات سوریه خوانده می‌شود، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور را اعلام کرد.

کمیته عالی انتخابات، پنجم اکتبر آتی(یکشنبه سیزدهم مهر ۱۴۰۴) را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرده است.

این در حالی است که یک سوم کرسی های اولین پارلمان را جولانی با عنوان رئیس دوره انتقالی سوریه منصوب می‌کند و اقلیت‌های علوی، شیعه و مسیحی هم از حقوق قانونی و اساسی و مشروع خود محروم شده‌اند.

برگزاری انتخابات در سوریه پس از سقوط نظام سابق در حالی است حکومت جولانی، کارکنان وابسته به اقلیت علوی، شیعیان و مسیحیان را از ادارات دولتی اخراج کرده و سیاست تبعیض‌آمیز را تشدید کرده است.

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha