سوریه؛ انتخابات پارلمانی یا انتخابات سندیکایی!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت جولانی از چند ماه پیش با هیاهوی رسانه‌ای گسترده ادعا می کرد که قرار است اولین انتخابات متفاوت پس از سرنگونی نظام سابق سوریه را برگزار کند که نمایندگان واقعی مردم این کشور در پارلمان بتوانند امور آنها را به پیش ببرند.

اولین انتخابات سوریه در دوره بعد از بشار اسد درحالی از اولین ساعات صبح امروز آغاز شده است که شیوه برگزاری آن، همه را غافلگیر کرد، چرا که در این انتخابات خبری از مشارکت مردم نبود و تنها همانند انتخابات سندیکاهای مثلا ساختمانی،کارگری،معلمان... هیئت‌های منصوب حکومت جولانی، از میان نامزدهای سفارشی، بر اساس سهمیه هر شهر و استان سوریه به جز سه استان، سهمیه آنها در اولین پارلمان پسااسد در دوران حکومت جولانی و دیگر گروههای مسلح را تعیین کردند.

به عنوان مثال در منطقه اعزاز، اعضای این هیئتهای منصوب حکومت جولانی که نام هیئت رای دهنده را بر خود گذاشته اند، از میان نامزدهای سفارش شده و کاملا همسو و هماهنگ با حکومت جولانی، نماینده یا نمایندگان خود را به نام مردم در پارلمان تعیین کردند به طوری که پس از شمارش آرای انتخابات، فردی به نام بشیر علیتو، به عنوان نفر اول، 73 رأی کسب کرد،مؤید قبطور، به عنوان نفر دوم، 50 رأی و جعفر الصادق، و به عنوان نفر سوم ، 37 رأی کسب کرد.

این انتخابات سندیکایی در سه استان الحسکه، السویداء و قنیطره برگزار نشد و جولانی سرکرده سابق تحریرالشام که امروز با عنوان رئیس موقت دولت سوریه بر این کشور حاکم شده، هم یک سوم کرسی‌ها را برای خودش رزرو کرده و تایید ورود مابقی نمایندگان به پارلمان نیز منوط به موافقت وی است. یعنی همین نامزدهایی که با رای هیئتهای سرسپرده حکومت جولانی تعیین شده اند هم در نهایت با موافقت وی وارد پارلمان می شوند.

جولانی امروز در جریان بررسی روند برگزاری این شبه انتخابات مدعی شد که تنها در عرض چند ماه کوتاه، سوریه توانسته است در یک روند انتخاباتی متناسب با شرایطی که در آن قرار دارد، شرکت کند.

وی به زعم خود نمایش امروز را که با عنوان ادعایی اولین انتخابات پارلمانی در سوریه جدید برگزار شده، یک لحظه تاریخی برای سوری ها خواند.

استقبال فوری ترکیه از انتخابات نمایشی امروز سوریه

برهان کوراوغلو، کاردار ترکیه در دمشق مدعی شد: ما از صبح امروز روند انتخابات را دنبال کرده‌ایم و این روند سازماندهی شده و شفاف بوده و تعهد روشنی به تضمین یک روند انتخاباتی عادلانه داریم.



وی ادعا کرد: این انتخابات فرصتی جدید برای مردم سوریه است تا به سمت جامعه‌ای مطابق با استانداردهای بین‌المللی مدرن پیش بروند و راه را برای آینده‌ای پایدارتر و پیشرفته‌تر برای سوریه هموار کنند.

..............................

پایان پیام/