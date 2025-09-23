حضور نظامیان صهیونیست در روستای "الصمدانیة الغربی" قنیطره و ایجاد ایست بازرسی در آن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی سوری گزارش دادند که نظامیان صهیونیست، روز دوشنبه وارد روستای «الصمدانیة الغربی» در استان قنیطره شدند و اقدام به ایجاد یک ایست بازرسی در این منطقه کردند.

این عملیات همزمان با پرواز یک پهپاد در آسمان منطقه صورت گرفته است.

دو روز پیش نیز نیروهای اسرائیلی با پنج خودروی نظامی وارد روستای الصمدانیة الشرقیة در همان استان شده بودند و در آنجا نیز یک ایست بازرسی برای کنترل عبور و مرور ایجاد کردند.

در جریان این عملیات، سربازان اسرائیلی در اطراف محل مستقر شدند و پهپادهایی نیز در آسمان منطقه به پرواز درآمدند.

این اقدامات در ادامه سلسله حملات اسرائیل به مناطق مختلف سوریه صورت می‌گیرد؛ حملاتی که شامل گشت‌زنی در روستاهای مرزی در استان‌های درعا، قنیطره و ریف دمشق و همچنین حملات هوایی مکرر است. این روند از زمان سقوط دولت بشار اسد شدت گرفته است.

