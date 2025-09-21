جنگ غزه بازار کار فناوری اسرائیل را در هم شکست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش فناوری اسرائیل ـ که موتور اصلی اقتصاد این رژیم به شمار می‌رود ـ اکنون براساس پژوهش مرکز «تاوب» برای تحقیقات سیاست‌های اجتماعی، دورانی بسیار دشوار را می‌گذراند؛ دلیل آن جنگ علیه غزه و هم‌چنین شتاب در استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی است.

این مطالعه نشان داد که بیکاری در میان کارکنان بخش فناوری اسرائیل، افزایش یافته، شمار فرصت‌های شغلی کاهش یافته و شکاف‌های اجتماعی و جغرافیایی عمیق‌تر شده است. پژوهشگران علت‌های اصلی این بحران را آثار جنگ و شتاب استفاده از هوش مصنوعی دانسته‌اند.

طبق داده‌ها، شمار شاغلان در بخش فناوری اسرائیل میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ حدود ۶۰ درصد یعنی نزدیک به ۱۵۰ هزار کارمند جدید افزایش یافته که بیشتر آن‌ها در حوزه تحقیق و توسعه است. همچنین دستمزدها به شکل چشمگیری بالا رفته و هنوز بسیار بالاتر از میانگین اقتصادی است. با این حال، این بخش از زمان آغاز جنگ دچار رکود و پسرفت شده است.

بیکاری در بخش فناوری

نرخ بیکاری در بخش فناوری رژیم اسرائیل از میانگین اقتصاد بالاتر رفته است که این روند به‌ویژه پس از کاهش شدید شمار فرصت‌های شغلی در سال ۲۰۲۴ به‌خصوص برای جوانان و افراد کم‌تجربه به وجود آمد. پژوهشگران این روند را بحران جوانان نامیده‌اند.

این پژوهش بر اساس تحلیل جامع داده‌های پیمایش نیروی کار در سال‌های ۲۰۲۳–۲۰۲۴ که توسط اداره مرکزی آمار اسرائیل انجام شد، شکل گرفته و به بازار کار افراد ۲۵ تا ۶۴ سال پرداخته است.

پژوهشگران وضعیت شغلی گروه‌های مختلف جمعیتی شامل شاغلان، بیکاران و جویندگان کار را بررسی کرده و متغیرهایی مانند جنسیت، بخش کاری و محل سکونت را نیز لحاظ کرده‌اند.

تأثیر هوش مصنوعی

این مطالعه شاخص‌های میزان مواجهه با هوش مصنوعی را برای ارزیابی قابلیت جایگزینی کارگران با اتوماسیون در مشاغل گوناگون در نظر گرفت.

نتایج پژوهش اختلاف‌های گسترده‌ای در اشتغال را نشان می‌دهد: نزدیک به ۲۵ درصد مردان یهودی غیرحریدی در بخش فناوری پیشرفته فعالیت دارند، در حالی که این رقم در میان زنان یهودی غیرحریدی تنها ۱۲ درصد است. در جامعه حریدی، کمتر از ۱۰ درصد در این بخش مشغول به کار هستند و در جامعه عربی نیز این میزان به کمتر از ۵ درصد می‌رسد.

از نظر جغرافیایی، اغلب مناطق به ویژه در شمال اراضی اشغالی، دریاچه جلیل و صفد با کاهش اشتغال مواجه شدند؛ در مقابل، بیت‌المقدس و دره یزرعیل اندکی افزایش داشتند. با این وجود، تل‌آویو همچنان در صدر مراکز اشتغال فناوری است و پس از آن شهرهای پتَح تیکوا، حیفا و رحوفوت قرار دارند.

پروفسور «گیل اپستاین» یکی از نویسندگان این مطالعه نوشت: کاربرد هوش مصنوعی و شتاب اتوماسیون چهره اشتغال در صنایع فناورانه را تغییر می‌دهد. او همچنین به کاهش چشمگیر کارکنان مشاغل پشتیبانی در اسرائیل اشاره کرد، هرچند دستمزد آنان افزایش یافته است.

