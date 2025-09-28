به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین کنگره بین‌المللی «راه نجات» امسال با محوریت «نهج‌البلاغه و حکمرانی علوی» در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. این کنگره به همت مؤسسه نهج‌البلاغه اصفهان و با مشارکت نهادهای علمی و فرهنگی، روز دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در سالن اجلاس سران اصفهان میزبان اندیشمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به معارف علوی خواهد بود.

محورهای کنگره

این دوره از کنگره بر اساس فراخوان منتشرشده از سوی دبیرخانه، موضوعات زیر را در قالب مقالات و نشست‌های تخصصی مورد بررسی قرار خواهد داد:

حقوق و حکمرانی علوی

جامعه، فرهنگ، رسانه و حکمرانی علوی

اقتصاد و حکمرانی علوی

فقه و حکمرانی علوی

سیاست و حکمرانی علوی

موعظه، نصیحت و حکمرانی علوی

مدیریت و حکمرانی علوی

هوش مصنوعی و حکمرانی علوی

تربیت، روان‌شناسی و حکمرانی علوی

به گفته مسئولان دبیرخانه، مقالات برتر علاوه بر چاپ در رسانه‌های معتبر، از امتیازات مادی و معنوی ویژه نیز برخوردار خواهند شد.

دو میزگرد علمی کنگره

این کنگره علاوه بر نشست‌های تخصصی، میزبان دو میزگرد علمی خواهد بود که به شرح زیر اعلام شده است:

میزگرد نخست: «نهج‌البلاغه و نظام حکمرانی در دنیای معاصر»

در این میزگرد، اندیشمندان اسلامی و اساتید دانشگاه‌های ایران و جهان به بررسی تطبیقی مبانی حکمرانی در نهج‌البلاغه و چالش‌های حکمرانی مدرن خواهند پرداخت. محورهای اصلی این نشست، جایگاه عدالت علوی در سیاست معاصر، نسبت شفافیت و مسئولیت‌پذیری با آموزه‌های علوی، و نقش حکمرانی معنوی در مقابله با بحران‌های جهانی است. میزگرد دوم: «هوش مصنوعی و حکمرانی علوی»

این میزگرد نوآورانه با حضور متخصصان علوم انسانی و فناوری برگزار خواهد شد. در این نشست، مباحثی همچون امکان بهره‌گیری از آموزه‌های نهج‌البلاغه در اخلاق هوش مصنوعی، چگونگی تنظیم روابط انسان و ماشین در چارچوب ارزش‌های علوی، و ظرفیت‌های فناوری نوین در تحقق عدالت و شفافیت حکمرانی علوی بررسی خواهد شد.

جزئیات ارسال مقالات و ارتباط با دبیرخانه

پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اینترنتی کنگره به نشانی زیر ارسال نمایند.

https://nahj-noor.com/home/

برای کسب اطلاعات بیشتر، دبیرخانه کنگره از طریق شماره تلفن ۰۳۱۳۵۰۰۲۹۲۰ و نشانی «اصفهان، خیابان هاتف، مقابل امام‌زاده هارون‌ویسه» آماده پاسخگویی خواهد بود.

قدردانی از مشارکت علمی

دبیرخانه چهارمین کنگره بین‌المللی راه نجات ضمن دعوت از همه پژوهشگران و علاقه‌مندان به معارف علوی، از همراهی و همکاری آنان در ترویج گفتمان حکمرانی علوی بر پایه نهج‌البلاغه قدردانی کرده است.

