به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین کنگره بینالمللی «راه نجات» امسال با محوریت «نهجالبلاغه و حکمرانی علوی» در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. این کنگره به همت مؤسسه نهجالبلاغه اصفهان و با مشارکت نهادهای علمی و فرهنگی، روز دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در سالن اجلاس سران اصفهان میزبان اندیشمندان، پژوهشگران و علاقهمندان به معارف علوی خواهد بود.
محورهای کنگره
این دوره از کنگره بر اساس فراخوان منتشرشده از سوی دبیرخانه، موضوعات زیر را در قالب مقالات و نشستهای تخصصی مورد بررسی قرار خواهد داد:
حقوق و حکمرانی علوی
جامعه، فرهنگ، رسانه و حکمرانی علوی
اقتصاد و حکمرانی علوی
فقه و حکمرانی علوی
سیاست و حکمرانی علوی
موعظه، نصیحت و حکمرانی علوی
مدیریت و حکمرانی علوی
هوش مصنوعی و حکمرانی علوی
تربیت، روانشناسی و حکمرانی علوی
به گفته مسئولان دبیرخانه، مقالات برتر علاوه بر چاپ در رسانههای معتبر، از امتیازات مادی و معنوی ویژه نیز برخوردار خواهند شد.
دو میزگرد علمی کنگره
این کنگره علاوه بر نشستهای تخصصی، میزبان دو میزگرد علمی خواهد بود که به شرح زیر اعلام شده است:
میزگرد نخست: «نهجالبلاغه و نظام حکمرانی در دنیای معاصر»
در این میزگرد، اندیشمندان اسلامی و اساتید دانشگاههای ایران و جهان به بررسی تطبیقی مبانی حکمرانی در نهجالبلاغه و چالشهای حکمرانی مدرن خواهند پرداخت. محورهای اصلی این نشست، جایگاه عدالت علوی در سیاست معاصر، نسبت شفافیت و مسئولیتپذیری با آموزههای علوی، و نقش حکمرانی معنوی در مقابله با بحرانهای جهانی است.
میزگرد دوم: «هوش مصنوعی و حکمرانی علوی»
این میزگرد نوآورانه با حضور متخصصان علوم انسانی و فناوری برگزار خواهد شد. در این نشست، مباحثی همچون امکان بهرهگیری از آموزههای نهجالبلاغه در اخلاق هوش مصنوعی، چگونگی تنظیم روابط انسان و ماشین در چارچوب ارزشهای علوی، و ظرفیتهای فناوری نوین در تحقق عدالت و شفافیت حکمرانی علوی بررسی خواهد شد.
جزئیات ارسال مقالات و ارتباط با دبیرخانه
پژوهشگران و علاقهمندان میتوانند مقالات خود را تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اینترنتی کنگره به نشانی زیر ارسال نمایند.
https://nahj-noor.com/home/
برای کسب اطلاعات بیشتر، دبیرخانه کنگره از طریق شماره تلفن ۰۳۱۳۵۰۰۲۹۲۰ و نشانی «اصفهان، خیابان هاتف، مقابل امامزاده هارونویسه» آماده پاسخگویی خواهد بود.
قدردانی از مشارکت علمی
دبیرخانه چهارمین کنگره بینالمللی راه نجات ضمن دعوت از همه پژوهشگران و علاقهمندان به معارف علوی، از همراهی و همکاری آنان در ترویج گفتمان حکمرانی علوی بر پایه نهجالبلاغه قدردانی کرده است.
