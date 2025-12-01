به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که مقامات ارشد ارتش رژیم صهیونیستی بهطور مداوم نسبت به کمبود فزاینده در صفوف نیروها هشدار میدهند، یک مطالعه جدید نشان داد که ارتش این رژیم با بحرانی بیسابقه در حفظ نیروهای نظامی مواجه است.
طبق گزارش شبکه 12، ارتش اسرائیل با کمبود حدود 1300 افسر در ردههای ستوان و سروان و حدود 300 افسر در رده سرگرد روبهروست.
بر اساس نظرسنجیهای داخلی ارتش، تنها 63 درصد افسران تمایل به ادامه خدمت دارند، در حالی که این رقم در سال 2018 حدود 83 درصد بود. در میان درجهداران نیز میزان تمایل به ادامه خدمت از 58 درصد در سال 2018 به 37 درصد در سال جاری کاهش یافته است.
ارتش اسرائیل سالهاست در حفظ نیروهای حرفهای مشکل دارد، زیرا کار در بخش غیرنظامی از نظر درآمد جذابتر و از نظر مسئولیتها کمفشارتر تلقی میشود.
بحران اخیر به دلیل فرسودگی ناشی از جنگ، شرایط نامطلوب خدمت، تنشهای سیاسی و نارضایتی گسترده از انتصابات اخیر در فرماندهی عالی ارتش تشدید شده است.
در نوامبر گذشته، افسران ارشد اداره نیروی انسانی ارتش به اعضای کنست اطلاع دادند که حدود 600 سرباز حرفهای درخواست بازنشستگی زودهنگام دادهاند و افسران جوان برای پر کردن خلأها زودتر از موعد ارتقا میگیرند.
رئیس ستاد ارتش و رئیس اداره نیروی انسانی، همراه با دیگر مسئولان رژیم صهیونیستی، در حال تدوین طرحهایی برای مقابله با این بحران و جلوگیری از تصویب قوانینی هستند که شرایط نیروهای حرفهای را بدتر کند.
در حال حاضر حدود 80 هزار مرد حریدی بین 18 تا 24 سال که واجد شرایط خدمت نظامی هستند، به ارتش نپیوستهاند. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل تأکید دارد که بهطور فوری به 12 هزار سرباز جدید نیاز دارد تا فشار سنگین بر نیروهای نظامی و ذخیره ناشی از جنگ علیه حماس در غزه و دیگر چالشهای نظامی را جبران کند.
