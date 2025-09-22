به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد داووداغلو» رئیس حزب آینده ترکیه و وزیر خارجه پیشین این کشور، در پیامی خطاب به رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، توصیه کرد که هیچ توافق تجاری با ایالات متحده نباید بدون تحقق آتشبس در غزه صورت گیرد.
او همچنین خواستار آن شد که اردوغان در سفر پیشرو به واشنگتن، دستور کار خود را به طرف آمریکایی تحمیل کند.
داووداغلو در پیامی که در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، به دعوت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، از اردوغان برای سفر به واشنگتن واکنش نشان داد و هشدار داد که «رفتار ترامپ ممکن است با غافلگیریهایی همراه باشد».
او با اشاره به نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل در روزهای ۲۲ و ۲۳ سپتامبر، گفت: زمانبندی این سفر معنادار است و هدف ترامپ از دعوت اردوغان، جلوگیری از اتخاذ مواضعی است که ممکن است در مجمع عمومی برای آمریکا ناخوشایند باشد، حتی اگر این مواضع شامل انتقاد از اسرائیل باشد.
داووداغلو تأکید کرد که اردوغان در سخنان خود به شدت از بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده اما از انتقاد مستقیم به ترامپ خودداری کرده است. او افزود که ترامپ در اظهاراتش بیشتر بر مسائل تجاری مانند فروش هواپیماهای بوئینگ، F-16 و F-35 تمرکز دارد و رفتار او با کشورها مانند مدیرعامل شرکتهای آمریکایی است که در پی فروش محصولات خود هستند.
وی یادآور شد که ترکیه به دلیل خرید سامانه دفاعی S-400 روسی از پروژه جنگنده F-35 کنار گذاشته شد و این موضوع باعث تنش در روابط با ناتو شده است. داوود اوغلو پیشبینی کرد که ترامپ در دیدار با اردوغان خواستار حل این مسئله خواهد شد.
او همچنین از بیتوجهی ترامپ به مسائل مهمی مانند بحران غزه، سوریه و جنگ اوکراین انتقاد کرد و از اردوغان خواست با پیامی روشن به واشنگتن برود؛ پیامی که شامل درخواست برای آتشبس در غزه، ثبات در سوریه و خاورمیانه و پایان جنگ روسیه و اوکراین باشد.
در پایان، داوود اوغلو تأکید کرد که اردوغان باید با عزت و وقار در واشنگتن حاضر شود و فراموش نکند که نماینده ۸۵ میلیون شهروند و میراث تاریخی چند قرنی ترکیه است.
