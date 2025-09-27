بازداشت یک تبعه خارجی در تونس به اتهام حمله به ناوگان صمود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه قضایی تونس روز جمعه حکم بازداشت یک تبعه خارجی را به اتهام حمله به یکی از کشتی‌های ناوگان جهانی «صمود» صادر کرد؛ ناوگانی که با هدف شکستن محاصره غزه فعالیت می‌کند.

قاضی تحقیق در بخش مبارزه با تروریسم، حکم بازداشت این فرد را در چارچوب پرونده مربوط به حمله به کشتی ناوگان صمود صادر کرده است.

این کشتی هنگام پهلو گرفتن در بندر «سیدی بوسعید» در شمال پایتخت تونس هدف حمله قرار گرفت. تاکنون هویت و ملیت فرد بازداشت‌شده هنوز اعلام نشده است.

نیروهای امنیتی تونس موفق شدند این فرد مظنون را شناسایی و طبق قانون مبارزه با تروریسم بازداشت کنند.

طبق گزارش‌ها، دو کشتی از ناوگان صمود در جریان پهلوگیری در بندر سیدی بوسعید در ماه جاری، هدف حمله پهپادی قرار گرفتند که تنها خسارات جزئی و مادی برجای گذاشت.

وزارت کشور تونس پیش‌تر اعلام کرده بود که حمله به یکی از کشتی‌های ناوگان صمود اقدامی برنامه‌ریزی‌شده بوده است.

