هدف اسرائیل، ایجاد یک قحطی مصنوعی برای به کام مرگ کشاندن مردم است/ هیچ راهی جز شکستن محاصره غزه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر حمیدرضا مقصودی، از اعضای ستاد مردمی «صدای غزه»، در نشست خبری که امروز شنبه در شهر مقدس قم برگزار شد، به تبیین دلایل اقتصادی و راهبردی لزوم شکستن حصر غزه و تشریح جزئیات کاروان دریایی صمود پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود، ورودش به این عرصه را ناشی از رسالت یک اقتصاددان در مقابله با فقر و گرسنگی دانست و گفت: «یک اقتصاددان نمی‌تواند نسبت به گرسنگی یک میلیارد انسان در جهان یا استعمار ۳۰۰ ساله‌ای که گوشه‌ای از آن، شکل‌گیری رژیم صهیونیستی است، ساکت باشد. آنچه در غزه در حال وقوع است، ایجاد یک قحطی تدریجی و مصنوعی برای به کام مرگ کشاندن مردم است و ما در حال نزدیک شدن به لحظه بحرانی‌ای هستیم که در آن، بدن مردم دیگر به غذا پاسخ نخواهد داد و مرگ میلیونی و انبوه رخ خواهد داد».

شکستن محاصره؛ تنها راه ممکن

این کارشناس اقتصادی با ناکافی دانستن کمک‌های مالی در شرایط حصر تأکید کرد: «تزریق پول به غزه بدون ورود کالا، نتیجه‌ای جز تورم‌های عجیب و غریب ندارد؛ به طوری که قیمت یک تانکر آب به ۱۰۰ دلار و یک قرص نان به ۹ دلار رسیده است. این فرایند به احتکار و زنده ماندن صرفاً ثروتمندان منجر خواهد شد. به همین دلیل، هیچ راهی به جز شکستن محاصره غزه وجود ندارد».

دکتر مقصودی با بیان اینکه برای شکستن محاصره دو روش نظامی و مردمی وجود دارد، افزود: «روش نظامی در حوزه تخصص و تصمیم‌گیری مدیران جبهه مقاومت است. اما در حوزه فشارهای سیاسی، رسانه‌ای و مردمی، غیرایرانی‌ها همواره پیشتاز بوده‌اند. ایده‌های حرکت‌های دریایی عموماً از اروپا و با ماهیت ضد امپریالیستی و چپ شکل می‌گیرد؛ چنانکه در این حرکت نیز دولت چپ‌گرای اسپانیا، کارگران بندر جنوا در ایتالیا و یک حزب سوسیالیست در تونس نقش‌آفرین بودند».

حضور ایران، بسامد رسانه‌ای حرکت را چندین برابر کرد

وی با اشاره به تنوع فکری و مذهبی بی‌نظیر شرکت‌کنندگان در کاروان صمود گفت: «در این حرکت از شیعه دوازده امامی تا لائیک، لیبرال، مسیحی و حتی یهودیان مخالف نتانیاهو حضور داشتند. این اولین حضور جدی ایرانی‌ها در یک حرکت دریایی برای غزه بود و با استقبال عجیب و غریبی مواجه شد. الصاق نام ایران به هر حرکتی، بسامد رسانه‌ای آن را چندین برابر می‌کند و همین حضور باعث شد رژیم صهیونیستی بلافاصله موضع‌گیری کند».

دکتر مقصودی درباره وضعیت کنونی کاروان اظهار داشت: «الانی که داریم صحبت می‌کنیم، کشتی‌های صمود نزدیک ۸۰۰ مایل دریایی را طی کرده و در سواحل ایتالیا مشغول بازسازی هستند. با وجود همه فشارها، اخلال در GPS و تهدیدها، حدود ۹۰۰ نفر سوار بر ۴۹ کشتی به حرکت خود به سمت غزه ادامه می‌دهند».

امیدواریم کاروان‌های آسیایی و آفریقایی کمک به غزه راه‌اندازی شود

این عضو ستاد «صدای غزه» با اشاره به راه‌اندازی کاروان «یاران صمود»، از برنامه‌های احتمالی آینده گفت: «امید داریم که بتوانیم ان‌شاءالله کاروان آسیایی صمود و کاروان آفریقایی صمود را نیز راه‌اندازی کنیم. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، زمانی به موفقیت نزدیک می‌شویم که ده‌ها حرکت از این جنس اتفاق بیفتد. این فشار رسانه‌ای گسترده، مکمل مواجهه سخت جبهه مقاومت است».

