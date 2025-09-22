پرواز پهپادها بر فراز کشتی «دیر یاسین» در مسیر غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ناوگان صمود مغربیها که بخشی از ناوگان جهانی ایستادگی برای شکستن محاصره غزه است، اعلام کرد که سه پهپاد بر فراز کشتی «دیر یاسین» که در مسیر نوار غزه در حرکت است، به پرواز درآمدهاند.
این خبر را وائل نوار، سخنگوی هیئت اجرایی ناوگان مغربیها، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «فیسبوک» منتشر کرد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر نوشت: «سه پهپاد بالای سر ما در حال پرواز هستند که یکی از آنها بهشدت به کشتی نزدیک شده است».
نوار پیشتر نیز تأیید کرده بود که شب شنبه یک پهپاد بر فراز ناوگان پرواز کرده تا وضعیت منطقه را بررسی کند. این اظهارات در قالب ویدئویی از روی کشتی «دیر یاسین» منتشر شد؛ کشتیای که شش روز پیش بندر تونس را ترک کرده است.
او گفت: «پرواز پهپادها هیچگونه ترس یا نگرانی در میان شرکتکنندگان ایجاد نکرده و ما برای هر سناریویی آمادهایم».
نوار همچنین افزود: «پس از حدود شش روز از آغاز سفر، امروز از آبهای منطقهای ایتالیا، بهویژه جزیره سیسیل، خارج شدیم و اکنون در مسیر آبهای بینالمللی نزدیک یونان هستیم. حالمان خوب است و با ارادهای قوی و استوار به سوی شکستن محاصره غزه حرکت میکنیم».
به گفته او، کشتی «دیر یاسین» در صدر ناوگان قرار دارد و برای هماهنگی با سایر کشتیها، سرعت خود را کاهش خواهد داد تا همه با هم در یک مسیر و با سرعتی یکسان حرکت کنند.
نوار تأکید کرد که تنها چند روز تا رسیدن به غزه باقی مانده و با وجود محدودیت منابع، شرایط جوی نامساعد و ظرفیت محدود کشتی که ۲۴ نفر را حمل میکند، روحیه شرکتکنندگان بسیار بالا و عزم آنان راسخ است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که رسیدن ۵۰ کشتی از سراسر جهان به سواحل غزه بتواند به توقف جنگ و شکستن محاصره کمک کند و از همه ملتهای جهان خواست در برابر صحنههای کشتار، نسلکشی، آوارگی و گرسنگی در غزه واکنش نشان دهند.
