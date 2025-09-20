غزه؛ معیار مسلمانی در جهان/ کاروان «صمود» حرکتی پیشران برای آزادی فلسطین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدمهدی خانجانی، عضو هیئت پیگیریکننده پویش مردمی «صدای غزه»، در نشست خبری ستاد «صدای غزه» که امروز شنبه در قم برگزار شد، به تبیین فرآیند شکلگیری و اهداف این حرکت بینالمللی پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به دغدغه مجموعههای مردمی برای انجام یک حرکت عملی جهت کاستن از آلام مردم غزه اظهار داشت: «در گفتگو با کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که علیرغم تمام کمکهای مالی، تا زمانی که به دلیل حصر موجود، کالا به غزه ارسال نشود، گرهای به صورت اساسی باز نخواهد شد. تنها راهی که میتواند به صورت جدی فشار را از روی مردم غزه بردارد، ارسال کالا خواهد بود».
حجتالاسلام خانجانی افزود: «بر این اساس، مجموعههایی را که در سراسر جهان برای شکستن حصر غزه تلاش میکردند، رصد کردیم و با مجموعه "ماپیم" در مالزی که تجارب خوبی در این زمینه داشت، ارتباط برقرار کرده و هیئتی مردمی به آن کشور اعزام شد».
عضو هیئت پیگیری پویش «صدای غزه» با اشاره به استقبال بسیار ویژه از هیئت مردمی ایران در مالزی پس از جنگ ۱۲ روزه، به ارائه یک پیشنهاد راهبردی در حضور مقامات عالیرتبه مالزی پرداخت و گفت: «در حضور وزیر کشور مالزی، تیم ایرانی بیان داشت که اگر دولت مالزی قصد نقشآفرینی جدی در حمایت از کاروان را دارد، باید رسماً اعلام کند که این کاروان صلحجویانه و قانونی است و هیچ کشوری حق دستاندازی به آن را ندارد و اگر کشوری به این کاروان دستاندازی کند، ما نیز تنگه مالاکا را بر روی آن کشور خواهیم بست. این پیشنهاد با استقبال وزیر کشور مالزی مواجه شد و ایشان قول پیگیری آن را دادند».(اما نتیجه نداد و مسئولا مالزی چنین موضعگیری نکردند.)
جنگ ۱۲ روزه و تغییر نگاه جهان اسلام به ایران
حجتالاسلام خانجانی با بیان یک نکته کلیدی گفت: «تصور بنده این است که پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان ایران برای جهان اسلام گویی تازه شهادتین گفتند. پیش از این، بسیاری از مسلمانان دنیا به دلیل تبلیغات وهابیت، قرائت درستی از جمهوری اسلامی نداشتند و شیعیان را مسلمان نمیدانستند، اما پس از این جنگ، این دیدگاه تغییر کرد». وی افزود: «غزه، که جریانش روشنتر از خورشید است، معیار بسیار خوبی برای مسلمانی و انسانیت شده است تا مشخص شود کدام کشورها واقعاً نقشآفرینی میکنند و کدامها فقط حرف میزنند».
تبیین اهداف سهگانه پویش «صدای غزه»
این فعال فرهنگی، اهداف مشخص این پویش را در سه محور اصلی تشریح کرد:
۱. پیام به داخل کشور:
«میخواستیم به مردم ایران بگوییم که در دلسوزی برای غزه تنها نیستند و آزادگان زیادی در دنیا همسو با آنها در این مسیر قرار دارند. این پویش موفق شد این پیام را منتقل کند و باعث دغدغهمند شدن رسانهها و مجموعههای مختلف داخلی گردد».
۲. تبیین چهره آزادیخواه مردم ایران برای جهانیان:
«در تونس که نمایندگان بیش از ۴۵ ملیت حضور داشتند، تلاش شد تا چهره واقعی مردم ایران به عنوان مردمی آزادیخواه که حاضرند تا پای جان برای آزادی غزه بایستند، تبیین شود. اعضای تیم ایرانی شبانهروز با افراد مختلف گفتگو و مواضع ایران را تشریح میکردند و این مطالب در صفحات مجازی پرمخاطب آنها منعکس میشد».
۳. گسترش ارتباطات بینالمللی با آزادگان جهان:
«اکنون زمان گسترش ارتباطات بینالمللی با آزادگان جهان است. این ارتباطات به ما فرصت میدهد تا پیشرفتهای فکری و فناورانه انقلاب اسلامی، مانند ایده اقتصاد مقاومتی را برای جهانیان تبیین کنیم. این ارتباطات شخصی میتواند به جهانیشدن انقلاب کمک کند».
کاروان صمود؛ بزرگترین حرکت دریایی و یک اقدام راهبردی
حجتالاسلام خانجانی کاروان صمود را با وجود تمام ناهماهنگیها، بزرگترین حرکت دریایی برای آزادی مردم غزه و از نظر تنوع ملیت، مذهب و افکار، بینظیر توصیف کرد.
وی در پاسخ به کسانی که این حرکت را نمادین میدانند، گفت: «این یک تصور غلط است. این کار یک حرکت پیشران برای رسیدن به ایده نهایی انقلاب اسلامی، یعنی برگزاری انتخابات آزاد در فلسطین اشغالی است. تمام اقدامات نظامی مقدمهای برای رسیدن به این هدف بوده است. در این حرکت، ۴۵ ملیت در برابر رژیم صهیونیستی قرار گرفتهاند».
وی افزود: «برخی از حاضران اروپایی در کاروان میگفتند: ای کاش رژیم صهیونیستی ما را بزند تا دولتهای ما مجبور شوند برای دفاع از شهروندانشان مقابل این رژیم بایستند. لذا این کار به هیچ وجه نمادینِ صِرف نبود، بلکه یک اقدام بسیار جدی بود».
وی در پایان سخنان خود، به تأیید خبر حمله به کشتیهای کاروان در بندر سیدی بوسعید تونس پرداخت و گفت: «دو حمله از جانب رژیم صهیونیستی به کاروان انجام شد که در یکی از آنها، بزرگترین کشتی کاروان مورد حمله پهپادی قرار گرفت. اگرچه رسانههای رسمی تونس این موضوع را به اسرائیل منتسب نکردند، اما مسئولان کاروان و رسانههای محلی، تجاوز رژیم صهیونیستی را قطعی میدانستند».
..............................
پایان پیام/
نظر شما