کاروان صمود، نماد بیداری وجدان جهانی در برابر ظلم است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید مقامی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین، به عنوان سخنران پایانی در نشست خبری «صدای غزه» که امروز شنبه در قم برگزار شد، به تبیین ابعاد فکری و جهانی این حرکت پرداخت.

کاروان صمود؛ حرکتی برای بیداری وجدان انسان‌ها

وی در ابتدای سخنان خود درباره اعضای کاروان صمود اظهار داشت: «این عزیزان جان‌های خودشان را در کف دستشان گذاشتند و حرکت کردند. این‌ها دل به دریا زدند و مسیر شهدا را رفتند؛ برای چه؟ برای بیداری انسان‌ها، بیدار کردن وجدان انسان‌ها».

این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه اسلام دین صلح و عدالت جهانی است، افزود: «ما در عصری قرار داریم که تمدن غرب، به وسیله سینمای هالیوود، تلاش کرده است که ملت‌ها را به خواب عمیق فرو ببرد و گرفتار اختلافات قومی و مذهبی کند. اما امروز، چیزی به نام غزه به وجود آمده است که جنایاتی در آن واقع می‌شود که در تاریخ بی‌سابقه است».

وی جنایات رژیم صهیونیستی را حتی فراتر از جنایات فرعون دانست و گفت: «فرعون بچه‌های بنی‌اسرائیل را می‌کشت، ولی هرگز برای ما نقل نکرده‌اند که بچه‌ها را آنقدر تشنگی و گرسنگی بدهد تا آن‌ها را از بین ببرد. همان‌طور که صدراعظم آلمان گفت، جنایاتی که اسرائیل انجام می‌دهد، در واقع همان گند زیر پوست تمدن غرب است».

حجت‌الاسلام والمسلمین مقامی با اشاره به حضور هنرمندان هالیوود در کاروان صمود، این امر را نشانه بیداری در ابزار اصلی ترویج تمدن غرب دانست و تصریح کرد: «این حرکت به سمت غزه، در ظاهر برای غزه است، اما در واقع، حرکتی برای بیداری وجدان انسان‌ها جهت ایستادگی در مقابل ظلم و ستم جهانی است».

ضرورت حمایت حوزه علمیه و ظهور ایران به عنوان قهرمان جذاب

نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین بر لزوم حمایت جدی نهادهای فکری از این حرکت جهانی تأکید کرد و گفت: «خیلی جا دارد که ما از این کاروان حمایت کنیم؛ مخصوصاً مجموعه‌های فکری مثل خود حوزه علمیه، که باید با مصاحبه‌های مختلف و ارائه راه حل، از این کاروان حمایت و پشتیبانی کنند. متأسفانه میزان تبلیغات در ایران کم است و حساسیت مردم آن‌طور که باید برانگیخته نشده. اگر این حساسیت ایجاد شود، موج کمک‌های مالی و انسانی به راه خواهد افتاد. جا دارد که یک ندای بزرگی از سوی حوزه علمیه قم برای حمایت از این کاروان بلند بشود».

وی با اشاره به تحلیل «گلدستون»، جامعه‌شناس فرانسوی، مبنی بر ظهور ایران به عنوان یک قهرمان جذاب در دنیا، اظهار داشت: «مردم دنیا دلباخته تفکر ایران هستند. کاروان صمود در واقع بروز یک نمادی از عدالت و بیداری وجدان انسانی است که از ظلم و ستم به ستوه آمده‌اند. این حرکت، بخش فرهنگی محور مقاومت است و ما باید تلاش کنیم که محور مقاومت را از جنبه‌های فکری و فرهنگی، فارغ از مذهب و قومیت، تقویت کنیم».

این استاد حوزه علمیه قم در پایان سخنان خود، حمایت کامل خود را از کاروان صمود اعلام کرد و دلیل عدم موضع‌گیری بسیاری از اساتید حوزه در این زمینه را بی‌اطلاعی دانست و خواستار ایجاد حساسیت نسبت به این موضوع شد که وجدان دنیا در حال بیدار شدن برای مبارزه با ظلم و طرفداری از عدالت جهانی است.

