دیدار بزرگان شیعه افغانستان با رئیس اداره امور حکومتی طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان و کمیسیون عالی شیعیان افغانستان و دیگر بزرگان جامعه تشیع این کشور روز شنبه (۱ شهریور) با مولوی نورالحق انور، رییس اداره امور حکومتی طالبان، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این جلسه، استاد محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان مشکلات ناشی از ورود مسلحانه و غیرقانونی کوچی‌ها به مناطق مرکزی، خشونت علیه ده‌نشینان و تخریب زمین‌های زراعتی آنان را مطرح کرد و خواستار اجرای تصمیمات کمیسیون مرکزی کوچی و ده‌نشین گردید.

وی تأکید کرد که عدم رسیدگی به این معزل، باعث افزایش تنش‌ها میان مردم بومی و کوچی‌ها و ایجاد مشکلات بزرگتر خواهد شد.

معاون شورای علمای شیعه همچنین تصریح کرد که در استان‌ها و شهرستان‌هایی که شیعه‌نشین است، باید استاندار، شهردار و رئیس انتظامی آن از خود مردم شیعه تعیین شود.

وی همچنین خواهان ادامه و شروع پروژه های زیرساختی و توسعه‌ای در مناطق مرکزی افغانستان که شیعه‌نشین هستند شد. از جمله این پروژه‌ها، شاهراه «گردن دیوار» و شاهراه شمال - جنوب است که مورد تأکید اکبری قرار گرفت.

حجت الاسلام محمدعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان با تأیید مطالبات استاد اکبری، به موضوع جلوگیری از انتقال پرسنل و تجهیزات بیمارستان «علی جناح» از غرب کابل (منطقه شیعه نشین) اشاره کرد و هشدار داد که این اقدام، دسترسی بیش از دو میلیون نفر جمعیت منطقه را به خدمات بهداشتی و درمانی با مشکل مواجه می‌سازد.

در ادامه این جلسه مسائل مربوط به اجازه ساخت مساجد و منازل مسکونی، جبران خسارات خانه‌های تخریب‌شده به دلیل تعریض خیابان‌ها و لزوم رسیدگی جدی به مشکلات جامعه تشیع افغانستان، توسط افراد حاضر در جلسه مطرح شد.

رییس اداره امور حکومتی طالبان نیز ضمن مهم دانستن پروژه‌های زیربنایی، وعده همکاری در این زمینه‌ها داد و گفت که در خصوص آغاز مجدد پروژه‌های توسعه‌ای با نهادهای مربوطه گفت‌وگو خواهد شد.

