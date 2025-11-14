به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور با فروش سیستم‌های ارتباطی نظامی به عراق به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار موافقت کرده است.

بر اساس بیانیه‌ای که از سوی آژانس همکاری امنیتی دفاعی وابسته به وزارت جنگ آمریکا منتشر شد، وزارت خارجه این کشور مجوز فروش تجهیزات ارتباطی و رادیویی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار به عراق را صادر کرده است.

این معامله شامل نقاط دسترسی بی‌سیم، رادیوهای قابل حمل، سیستم‌های ایستگاه رادیویی و سیستم‌های تکرارکننده رادیویی می‌شود.

