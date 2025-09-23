به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان کنفرانس بین‌المللی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین که به ابتکار مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، مائورو ویرا، وزیر امور خارجه برزیل، با لحنی صریح و انتقادی، جنایات جنگی اسرائیل در نوار غزه را محکوم کرد و خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر نسل‌کشی شد.

ویرا در سخنرانی خود اظهار داشت: «هنگام مواجهه با ادعاهای معتبر نسل‌کشی، استناد به قوانین بین‌المللی کافی نیست؛ ما باید آن را با قاطعیت اعمال کنیم.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که حملات بی‌رحمانه اسرائیل به جمعیت غیرنظامی غزه ادامه دارد و کودکان فلسطینی در شرایط محاصره و گرسنگی شدید، قربانی خشونت و بی‌توجهی جهانی شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، برزیل و سنگال ریاست مشترک یکی از هشت گروه کاری این کنفرانس را بر عهده داشتند. محور فعالیت این گروه، ارتقای احترام به قوانین بین‌المللی و تلاش برای اجرای راه‌حل دو کشور بود.

وزیر خارجه برزیل در ادامه، پنج پیشنهاد کلیدی را برای پایان دادن به بحران فلسطین به نمایندگان بیش از ۵۵ کشور و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب ارائه داد.

این پیشنهادها عبارتند از:

- به رسمیت شناختن کشور فلسطین و پذیرش آن به عنوان عضو کامل سازمان ملل متحد

- تمایز قانونی میان اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین

- مخالفت با الحاق و گسترش شهرک‌های غیرقانونی

- تضمین حفاظت از کارکنان بشردوستانه

- اعمال تحریم علیه شهرک‌نشینان خشونت‌طلب و اقدامات متقابل قانونی برای جلوگیری از تخلفات

در همین کنفرانس، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی را محکوم کرد. وی گفت:

«درگیری‌ها همچنان باعث گرسنگی می‌شوند—از غزه گرفته تا سودان و جاهای دیگر. گرسنگی بی‌ثباتی را تشدید می‌کند و صلح را تضعیف می‌کند. ما هرگز نمی‌توانیم بپذیریم که از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده شود.»

..............................

پایان پیام/