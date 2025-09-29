به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر خارجه ژاپن از بازگشت مجدد تحریم‌ های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران در پی اقدام تروئیکای اروپا در فعالسازی مکانیسم ماشه ابراز تأسف کرد.

تاکشی ایوایا در بیانیه‌ای اعلام کرد: ژاپن همواره بر اهمیت حل این مسئله از طریق گفت‌وگو تأکید کرده است. بر اساس این موضع که توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران نباید هرگز امکان‌پذیر شود. تأسف‌بار است که طرف‌ های درگیر نتوانستند به توافق برسند.

او افزود: موضوع هسته‌ای ایران در نقطه‌ای سرنوشت‌ ساز قرار دارد. موضع ژاپن که اهمیت گفت‌وگو برای حل این مسئله را در اولویت می‌گذارد، همچنان بدون تغییر است و نباید شتاب و اراده برای ادامه این گفت‌وگوها از دست برود.

