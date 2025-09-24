۸۹ میلیون دلار کمک مشترک قطر و عربستان به حکومت جولانی در سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی و قطر، ۸۹ میلیون دلار برای حمایت از کارکنان بخش دولتی سوریه به مدت سه ماه اختصاص دادند.
براساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، پادشاهی عربستان از طریق صندوق توسعه سعودی و دولت قطر از طریق صندوق توسعه قطر، کمک مالی مشترکی به ارزش مجموعاً ۸۹ میلیون دلار برای حمایت از کارکنان بخش دولتی سوریه به مدت سه ماه ارائه کردند.
این خبرگزاری مدعی شد که هدف از این کمک مالی مشترک، تقویت فرصتها و شیوههای معیشتی پایدار و کمک به روند بهبود اقتصادی جامع است؛ اقدامی که با هماهنگی برنامه عمران ملل متحد (UNDP) برای اجرای پروژه پشتیبانی و تقویت تلاشهای پایداری، تقویت نظامها و شمول مالی و حرکت به سمت توسعه پایدار در سوریه انجام میشود.
واس افزود: این حمایت در تحقق اهداف بلندپروازانه مسیر توسعه نقش خواهد داشت و اهمیتی ویژه در پشتیبانی از رشد فرصتهای حیاتی برای سوریه و مردم آن دارد و بازتابی از همکاری و همبستگی توسعهای بینالمللی برای تحقق اهداف توسعه پایدار و کمک به تقویت رشد اجتماعی و شکوفایی اقتصادی در سوریه است.
