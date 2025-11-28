به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن علمی امامت حوزه با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نشست علمی با عنوان «غدیر، محور وحدت اسلامی؛ از تبیین نظری تا برنامه عملیاتی» را روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در قم برگزار می‌کند.



این نشست با هدف بررسی جایگاه واقعه غدیر در اندیشه اسلامی و نقش آن در تقویت وحدت امت اسلامی برگزار می‌شود. در این برنامه، ابعاد نظری و عملیاتی غدیر به عنوان محور وحدت مسلمانان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ارائه‌دهندگان: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی استاد محمدتقی سبحانی، رئیس انجمن امامت حوزه و مرکز الحضارة لبنان

دبیر علمی: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی علیزاده نجار، عضو هیأت علمی بنیاد بین‌المللی امامت

زمان و مکان: دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح قم، بلوار پانزده خرداد، نبش کوچه ۶، پژوهشگاه مطالعات تقریبی





غدیر نه تنها یک واقعه تاریخی، بلکه یک مبنای فکری و عملی برای شکل‌گیری امت واحده اسلامی است. این نشست تلاش دارد تا ضمن تبیین نظری جایگاه غدیر، راهکارهای عملی برای استفاده از این ظرفیت در جهت تقریب مذاهب و تقویت وحدت اسلامی ارائه دهد.



علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت جزئیات بیشتر به پایگاه اینترنتی sobhanimt.com مراجعه کرده یا از طریق کانال رسمی @mtsobhanii پیگیری کنند.

