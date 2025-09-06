وحدت اسلامی امروز از سطح داخلی ایران به عرصه جهانی رسیده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در نشست خبری سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که پیش از ظهر امروز شنبه ۱۵ شهریورماه در دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی برگزار شد، با تبریک هفته وحدت گفت: امسال مصادف است با هزار و پانصدمین سالگرد میلاد باسعادت حضرت محمد(ص) و کنفرانس وحدت امسال با عنوان «نبی الرحمه و امت واحده» کار خود را از روز گذشته آغاز کرده است.

وی با اشاره به مفهوم وحدت و تأثیر این کنفرانس طی ۳۹ سال گذشته بر مفاهیم راهبردی دیپلماسی جهانی افزود: وحدت امروز بسیار گسترده‌تر از چیزی است که در ابتدای انقلاب دنبال می‌کردیم. تقریب مذاهب امروز یک امر عینی و واقع بر ساحت دیپلماسی است و محقق شده است. شاهد هستیم که تقریب مذاهب اسلامی با راهبردی که امامین انقلاب دنبال کردند، امروز بر ساحت دیپلماسی مذهبی و عمومی محقق شده است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به وحدت داخلی، اظهار کرد: از ابتدای تأسیس مجمع، این پرسش مطرح بود که ابتدا باید در کشور خود وحدت ایجاد کنیم. وحدت داخلی بعد از انقلاب به‌صورت جدی از سوی امام خمینی(ره) پیگیری شد و موفق شدیم علاوه بر وحدت قومی، در جنگ ۱۲ روزه نیز همبستگی را به نمایش بگذاریم و شیعه و سنی در کنار یکدیگر و همراه سایر اقوام توانستند وحدت را عملی سازند.

شهریاری به هزاران بیانیه، خطابه و خطبه نماز جمعه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط علمای بزرگ اهل سنت اشاره کرد که در دفاع از کیان اسلامی ارائه شد و آن را افتخاری بزرگ دانست.

وی افزود: علمای اهل سنت کشور افتخار آفریدند و پشت به پشت حامی نظام جمهوری اسلامی هستند؛ نه فقط در لفظ، بلکه به‌صورت عینی. این مجموعه در قالب سه جلد هزارصفحه‌ای منتشر خواهد شد که نشان افتخاری بر تارک وحدت اسلامی در کشور است.

شهریاری یادآور شد: تلاش‌های گسترده‌ای از زمان آیت‌الله بروجردی آغاز شد و بعد از انقلاب اسلامی با نظریه وحدت امام خمینی ادامه یافت. ایشان حتی به شیعیان فرمودند هنگام حضور در مکه باید پشت سر علمای اهل سنت نماز بخوانند.

وی همچنین به اقدامات مقام معظم رهبری در این مسیر اشاره کرد: صدور جواز اذان و اقامه اهل سنت در کردستان، تحریم توهین به مقدسات و فتوای حرمت آن.

شهریاری گفت: وحدت ما منطقه‌نگر است و باید به کشورهای اسلامی نزدیک خود توجه داشته باشیم. دو میلیارد مسلمان در جهان هستند و شیعیان تنها ۱۵ درصد این جمعیت را تشکیل می‌دهند. اخوت منطقه‌ای، مفهومی قرآنی و الزام‌آور است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به روابط با کشورهای اسلامی همچون ترکیه، عربستان، مصر، پاکستان و هند افزود: این احساس اخوت و برادری باید بین دولت‌ها و ملت‌ها گسترش یابد.

شهریاری وحدت پس از ۷ اکتبر را فراتر از وحدت اسلامی دانست و گفت: این وحدت الزاما اسلامی نیست، بلکه انسانی است. انسان‌ها دارای ارزش‌های مشترکی هستند. کرامت انسان یعنی انسان محترم است و هیچ‌کس حق ندارد عزت و استقلال او را زیر پا بگذارد.

وی تأکید کرد: اگر امروز بر سر مساله فلسطین اجماع و وحدت جهانی شکل گرفته، به خاطر کرامت انسانی است. این محور مقاومت و ایران اسلامی به رهبری مقام معظم رهبری بودند که این وحدت را ایجاد کردند.

شهریاری ادامه داد: در مقابل یکجانبه‌گرایی آمریکا، کشورهایی چون چین، روسیه و هند نیز متوجه شدند که باید بایستند. ما تنها کشوری نیستیم که تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را تجربه می‌کنیم. این شرایط وحدت جهانی علیه آمریکا را تقویت کرده است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه امسال کنفرانس با موضوع پیامبر رحمت و امت اسلامی و حضور بیش از ۸۰ تن از علمای برجسته، مفتیان اعظم، روسای احزاب و نخست‌وزیران سابق برگزار می‌شود، ادامه داد: از ۲۸۰۰ نفر دعوت‌شده، حدود ۱۰۰۰ نفر در سالن حضور خواهند داشت. همچنین ۳۹۲ مقاله به دبیرخانه واصل شد که ۱۴۸ مقاله پذیرفته شده است. ۲۰۰ وبینار از علمایی که امکان حضور نداشتند آماده شده است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری یادآور شد: اگرچه تعداد مهمانان خارجی در سال‌های اخیر کاهش یافته، اما از نظر کیفی ارتقا یافته است.

وی با انتقاد از برخی دولت‌های اسلامی در حمایت از فلسطین گفت: برخی حکام رفوزه شدند اما امروز همگرایی اسلامی در سطح دولت‌ها بی‌سابقه است. حتی کشورهایی مانند امارات مواضع تازه‌ای در برابر اسرائیل اتخاذ کرده‌اند.

شهریاری با تأکید بر رسالت مجمع گفت: وظیفه اصلی ما گفتمان‌سازی است؛ باید اندیشه وحدت را از سطح داخلی به منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهیم. این گفتمان امروز به ارزش تبدیل شده است.

او وحدت انسانی را کلید دستیابی به عدالت و امنیت جهانی دانست و گفت: زمانی فرا خواهد رسید که با راهبری امام زمان (عج) وحدت انسانی به منصه ظهور برسد.

شهریاری به نامگذاری امسال توسط سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان سال نبی الرحمه اشاره کرد و افزود: محبت به پیامبر(ص) امروز در سطح جهانی به عقلانیت و وحدت انسانی تبدیل شده است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درباره افغانستان گفت: ما جلسات خوبی با دولت طالبان داشتیم و هیات‌هایی در سطح وزیر حضور یافته‌اند. از افغانستان هیات و گروه های شیعه در اجلاس حضور پیدا خواهند کرد اما از طالبان هنوز پاسخی مبنی بر حضور آنان ارائه نشده است. مردم افغانستان را از خود می‌دانیم و وحدت ملی با آن‌ها را دنبال خواهیم کرد. البته در اخراج اتباع افغانستان خطاهایی رخ داده است که به دلیل مشکلات کشور بوده است.

