به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و دیگر شهدای اسلام که پنجشنبه شب، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، در قم برگزار شد، میزگردی دانشگاهی با حضور اساتید برجسته برگزار گردید. دکتر رضا باقری، استادیار و مدیر گروه مطالعات اروپا در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، به عنوان یکی از سخنرانان این پنل به تحلیل وضعیت کنونی و آینده آمریکا با توجه به بحرانهای اقتصادی و سیاسی این کشور پرداخت.
به گزارش خبرنگار ابنا، این استاد دانشگاه با اشاره به ریشههای بحران اقتصادی آمریکا اظهار داشت: «آمریکا از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بعد، با مشکلات اقتصادی جدی مواجه است. طبقه کارگر در این کشور به شدت آسیب دیده و حتی امروز، برآوردها نشان میدهد که شهروندان سفیدپوست نیز در تأمین نیازهای اولیه مانند مواد غذایی و مسکن با دشواریهایی روبرو هستند».
وی وضعیت مهاجران را بحرانیتر توصیف کرد و افزود: «علاوه بر مشکلات عمومی، وضعیت مهاجران در ایالات متحده بسیار بحرانی است. این بحرانها به نهادهای آکادمیک نیز سرایت کرده و خود دانشگاهها نیز درگیر بحران هستند».
دکتر باقری با تأکید بر فروپاشی ارزشهای اصلی آمریکا، نابرابری نظاممند را یکی از نشانههای این افول دانست و گفت: «وقتی از برابری دستمزدها صحبت میکنیم، باید به یاد داشته باشیم که برابری یکی از ارزشهای اصلی و ادعایی آمریکا بود. اما امروز میبینیم که یک زن برای انجام همان کاری که یک مرد انجام میدهد، تنها ۸۰ درصد دستمزد او را دریافت میکند».
این تحلیلگر مسائل بینالملل، شکاف نژادی و جنسیتی در نظام اقتصادی آمریکا را عمیقتر ارزیابی کرد و تصریح نمود: «این نابرابری زمانی که به زنان سیاهپوست میرسد، بسیار شدیدتر میشود و دستمزد آنها به ۶۰ درصد کاهش مییابد. این آمارها به وضوح نشان میدهد که ارزشهای بنیادین آمریکا مانند برابری، دچار بحران عمیق اقتصادی و سیاسی شدهاند».
