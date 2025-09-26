استاد دانشگاه تهران در نشست قم: بریتانیا شریک کوچک آمریکاست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ، در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و دیگر شهدای اسلام که پنجشنبه شب، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، در قم برگزار شد، دکتر زهره خوارزمی در میزگرد دانشگاهی این مراسم به تحلیل جایگاه پادشاهی متحده در نظم نوین جهانی و سیاستهای دوگانه غرب در قبال مسئله فلسطین پرداخت.
به گزارش خبرنگار ابنا، این استاد دانشگاه و مدیر گروه مطالعات بینالملل کنگره جهانی امام رضا (ع)، با بیان اینکه بریتانیا قدرت تاریخی خود را از دست داده است، اظهار داشت: «بریتانیا زمانی قدرتمند بود، اما پس از جنگهای جهانی اول و دوم، آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جدید ظهور کرد. اکنون پادشاهی متحده، تحت عنوان "رابطه ویژه" با ایالات متحده، در واقع یک دنبالهرو است». وی افزود سیاستمداران و روزنامهنگاران، بریتانیا را «شریک کوچک» ایالات متحده مینامند.
وی این تبعیت را ناشی از ذهنیت سیاستمداران ریاکار بریتانیایی دانست و افزود: «با وجود مخالفت بسیاری از مردم و سیاستمداران مستقل در بریتانیا که خواهان استقلال کشورشان هستند، این کشور به دلیل ذهنیت حاکم بر سیاستمدارانش، جایگاه مستقل خود را از دست داده است».
دکتر خوارزمی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدام اخیر کشورهایی مانند استرالیا، فرانسه و بریتانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اشاره کرد و آن را حرکتی کاملاً ریاکارانه خواند. وی تصریح کرد: «نخستوزیر بریتانیا اذعان میکند که ۷۵ سال پیش کشور اسرائیل را به رسمیت شناختهاند. سؤال این است که چرا اکنون، پس از این همه سال و پس از کشته شدن دهها هزار نفر در غزه و نسلکشی زنان و کودکان بیگناه، به این نتیجه رسیدهاند که زمان به رسمیت شناختن کشور فلسطین فرا رسیده است؟».
این تحلیلگر مسائل بینالملل، هدف اصلی این اقدام را فریب افکار عمومی دانست و گفت: «این حرکت برای کاهش فشار عمومی و اعتراضات مردمی در داخل این کشورها صورت میگیرد. آنها که خود را مدافع حقوق بشر میدانستند، اکنون در برابر نسلکشی در غزه سکوت کردهاند و برای فرار از این فشار، چنین اقدامی را انجام میدهند».
وی در پایان هدف پنهان دیگر این سیاست را اینگونه تشریح کرد: «به عقیده من، آنها در حال دادن زمان به اسرائیل و ایالات متحده آمریکا هستند تا کار خود را تمام کنند؛ و آن کار، نابودی فلسطین به معنای سیاسی و جغرافیایی آن است. آنها میخواهند فلسطین را از فلسطینیها بگیرند و بر تمام سرزمینهای اشغالی مسلط شوند و به پروژه "اسرائیل بزرگ" نزدیک شوند. بنابراین، این اقدام از سوی بریتانیا، فرانسه و استرالیا چیزی جز ریاکاری نیست».
