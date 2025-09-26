به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله لبنان اعلام کرد که به مناسبت سالروز شهادت شهید سید حسن نصرالله دبیرکل فقید این جنبش، روز شنبه مراسمی با عنوان «لحظه سکوت مردمی» برگزار میکند.
بر اساس بیانیه روابط عمومی حزبالله، این برنامه رأس ساعت ۶:۲۱ عصر شنبه ــ همان لحظهای که روح سید حسن نصرالله و همراهانش به آسمان عروج کرد ــ در چندین منطقه از بیروت و دیگر شهرها برگزار خواهد شد.
مکانهای برگزاری این مراسم عبارت از پارکینگ حیّ السلم الجدید، برجالبراجنه – میدان عین السکة، میدان شهدای مقاومت اسلامی، محل شهادت سید حسن نصرالله، مشرفیه – زیر پل، میدان سید عباس موسوی – الجندولین، میدان بسطا التحتا، میدان امام حسین(ع) – الکفاءات، منطقه خلده و تمامی مجتمعهای دینی است.
در دستورالعملهای منتشرشده آمده است که شرکتکنندگان باید با وقار و سکوت در محل بایستند، از خودروها پیاده شوند، بر بالکنها حضور یابند، در مؤسسات و اماکن مذهبی گرد هم آیند، دست راست خود را بر سینه بگذارند و با نگاهی به آسمان، شعار «إنّا علی العهد یا نصرالله» را برای تجدید بیعت با خط مقاومت و شهیدان سر دهند.
این مراسم بخشی از سلسله برنامههای حزبالله به مناسبت نخستین سالگرد شهادت دبیرکلهایش، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، است. در همین راستا، شامگاه گذشته در منطقه الروشه بیروت، با حضور جمع زیادی از مردم و شخصیتهای حزبی و اجتماعی، صخره معروف الروشه با تصویر این دو شهید نورافشانی شد که اقدامی نمادین در قدردانی از مسیر جهادی آنان در دفاع از لبنان و مقابله با رژیم صهیونیستی بود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما