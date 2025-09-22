زنان؛ قربانیان اصلی زلزله افغانستان / هشدار سازمان ملل درباره افزایش خشونت و محدودیت خدمات

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده ویژه سازمان ملل در امور زنان افغانستان هشدار داد که زنان و دختران بیشترین آسیب را از زلزلههای اخیر در شرق کشور افغانستان دیدهاند و در شرایطی بسیار بحرانی به سر میبرند.
سوزان فرگوسن، نماینده ویژه سازمان ملل، در نشست خبری «کمک فوری به زنان افغانستان» گفت: «زنان و دختران بیش از نیمی از قربانیان زلزله اخیر در استان کنر افغانستان و حدود ۶۰ درصد از مفقودشدگان را تشکیل میدهند.» او تأکید کرد که شرایط دشوار پس از زلزله، محدودیتهای اجتماعی و نبود خدمات کافی، زندگی زنان را بیش از پیش با تهدید مواجه کرده است.
به گفته فرگوسن، در جریان سفر او به استان کنر افغانستان مشخص شد که زیرساختها به شدت آسیب دیده و نبود سرویس بهداشتی مناسب، زنان و دختران را مجبور میکند مسافتهای طولانی طی کنند؛ مسیری که آنان را در معرض خطر خشونت و حتی مینهای زمینی قرار میدهد.
او همچنین هشدار داد که فجایع طبیعی معمولاً با افزایش خشونتهای خانوادگی همراه است و فشار ناشی از آوارگی و از دست دادن معیشت، خشونتهای جنسیتی را تشدید میکند.
در میان آسیبدیدگان، خانوادههایی که سرپرست آنها زن است، بیشترین خطر را تحمل میکنند. سازمان ملل تاکنون ۴۶۳ خانواده تحت سرپرستی زنان را در مناطق زلزلهزدهی افغانستان شناسایی کرده است.
فرگوسن افزود: زنان باردار و شیرده در میان زلزلهزدگان به شدت نیازمند خدمات درمانی فوری هستند. اما محدودیتهای طالبان، از جمله ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیردولتی و محرومیت آنان از تحصیل، باعث شده تا کمبود شدید کارکنان زن پزشک در سراسر کشور به وجود آید. این وضعیت دسترسی زنان به کمکهای بشردوستانه را بهطور جدی مختل کرده است.
در گزارش تازهای که بخش زنان سازمان ملل منتشر کرده، آمده است که بسیاری از زنان هنوز در دسترسی به خدمات اولیه درمانی و حمایتی با مشکلات جدی مواجهاند.
فرگوسن تأکید کرد که حضور امدادگران زن در مناطق آسیبدیده حیاتی است و جامعه جهانی باید برای رفع این کمبود اقدام فوری انجام دهد.
او در پایان خواستار اختصاص ۲.۵ میلیون دلار برای اجرای یک برنامه اضطراری شش تا دوازدهماهه شد تا دسترسی زنان و دختران زلزلهزدهی افغانستان به خدمات اساسی تأمین شود.
...
