یورش مسلحانه به مسجد امام جعفر صادق(ع) در شهر حمص سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان حمص سوریه گزارش دادند که در تاریخ ۲۵ سپتامبر گروهی مسلح و نقابدار به مسجد امام جعفر صادق(ع) در محله النزهة شهر حمص – با اکثریت ساکنان علوی – یورش بردند. این افراد پس از ورود به مسجد، مؤذن را مورد ضربوجرح قرار داده و او را به قتل تهدید کردند.
براساس گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، دلیل این اقدام، قرائت عبارت «حَیَّ علی خیر العمل» در اذان – که بخشی از سنت مذهب جعفری است – عنوان شده است. مهاجمان مدعی بودند پیشتر به مؤذن هشدار داده بودند این عبارت را تکرار نکند.
روز بعد از حادثه، رئیس بخش پلیس محله بابالسباع شهر حمص نیروهایی را برای حفاظت از نمازگزاران در نماز جمعه اعزام کرد، اما اعلام کرد در باقی اوقات امکان تأمین امنیت مسجد وجود ندارد.
سوابق نقض امنیت
این نخستین بار نیست که چنین حملاتی رخ میدهد. چهار ماه پیش نیز مؤذن سابق مسجد مورد ضربوشتم و توهین قرار گرفت و در نهایت مجبور به استعفا شد. همچنین امام جماعت مسجد تهدید شد که در صورت تکرار این عبارت، با اسلحه هدف قرار خواهد گرفت.
به دنبال این رخدادها، شورای اسلامی علوی در حمص پیشتر برگزاری مراسم مذهبی در مسجد را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده بود و تأکید داشت برگزاری مناسک تنها پس از تضمین امنیت نمازگزاران و متولیان مسجد از سر گرفته خواهد شد.
شایان ذکر است مسجد امام جعفر صادق(ع) در سال ۱۹۶۳ با همت اهالی خیراندیش محله النزهة شهر حمص بنا شد و از آن زمان تاکنون بدون وقفه میزبان نماز و شعائر مذهبی بوده است؛ رخداد اخیر نخستین توقف اجباری فعالیت این مسجد به شمار میرود.
