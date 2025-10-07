کشته شدن یک شهروند علوی و زخمی شدن فردی دیگر در حمص سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک شهروند از پیروان طایفه علوی در شهر حمص پس از آنکه دو فرد مسلح سوار بر موتورسیکلت به سوی او تیراندازی کردند، جان خود را از دست داد. این حادثه زمانی رخ داد که قربانی در مغازهاش در محله عکرمه شهر حمص حضور داشت.
براساس گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، در همان زمان، مهاجمان به سوی یک جوان دیگر در داخل رستورانی در شهر تلکلخ آتش گشودند که منجر به زخمی شدن شدید او از ناحیه شانه شد. این فرد به یکی از بیمارستانها منتقل شد تا تحت درمان قرار گیرد، در حالی که مهاجمان از صحنه گریختند.
بدین ترتیب، شمار قربانیان اقدامهای انتقامی و ترورهای خارج از چارچوب قانون یا بدون محاکمه از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی در استانهای مختلف سوریه به ۱۰۷۶ نفر رسیده است؛ از این میان ۱۰۲۳ مرد، ۳۲ زن و ۲۱ کودک بودهاند.
