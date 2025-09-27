بیانیه حزب رفاه ملی افغانستان در پی اظهارات رئیس جمهور امریکا در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزب رفاه ملی افغانستان در پی اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سازمان ملل و تحولات منطقه، جهان و پایگاه هوایی بگرام، بیانیه ای صادر کرد.
این حزب در بیانیه خود تاکید کرد که آمریکا قابل اعتماد نیست و هر کشوری که به آمریکا، اعتماد کند، خود را فریب داده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سخنان ترامپ رئیس جمهور امریکا در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره صلح و آتشبس در غزه دروغ و ریاکارانه است، صلح وقتی میتواند در دنیا بیاید که جنایتکاران مانند نتانیاهو و کالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل محاکمه شوند، آقای ترامپ هم از رژیم تروریست اسرائیل حمایت و پشتیبانی نکند. موضعگیری و دخالتهای بیحد و حصر ترامپ رئیس جمهور امریکا در امور کشورهای اسلامی و منطقه به ویژه ایران مایه شرمساری مردم امریکا است.
حزب رفاه ملی افغانستان تحریمهای ظالمانه امریکا و سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم مینماید و آن را حمایت آشکار از رژیم کودککش و تروریست اسرائیل میداند کشورهای غربی که دنبالهرو سیاستهای یکجانبه امریکا است شرمنده تاریخ و مردمشان خواهند بود.
حزب رفاه ملی افغانستان اظهارات اخیر ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره بازپس گیری پایگاه هوایی بگرام را به شدت محکوم مینماید و آن را یک نوع تهدید آشکار نسبت به مردم و تمامیت ارضی افغانستان میداند.
امریکا و چهل و چند کشور غربی ۲۰ سال افغانستان را در اشغال داشت با شعار مبارزه با تروریزم آمد، غیر از ویرانی، قتل و کشتار مردم بیدفاع و غارت ثروت، منابع و دارایی مردم افغانسان حاصل دیگری نداشت.
رئیس جمهور امریکا آقای ترامپ یک آدم معاملهگر و تجارتپیشه است منافع استعماریاش وی را وادار میکند تا در کشورهای اسلامی مانند افغانستان، عراق، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی پایگاه نظامی داشته باشد و هدفاش چپاول منابع و ثروت ملتها است. امریکا هرگز نمیتواند مدعی حقوق بشر باشد دولت امریکا از ناقضین بارز حقوق بشر در جهان است.
در جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ امریکا بود که با بمباران هستهای دو شهر ناکازوکی و هیروشیما ژاپن، صدها هزار انسان غیر نظامی و بیدفاع را قربانی نمود. و این امریکا بود که در سال ۱۳۶۷ هواپیمای ایرباس مسافربری ایران ایر را با شلیک دو موشک از ناو یو اس اس نیروی دریایی امریکا بر فراز آسمان بندرعباس با ۲۹۰ سرنشین سرنگون نمود.
و این امریکا بود که بمب ده و نیم تنی موسوم به مادر بمبها را در ولایت ننگرهار افغانستان پرتاب نمود که در آن ۹ تن مواد منفجره تی ان تی بکار برده شده بود و این امریکا است که کشورهای اسلامی مانند عراق، ایران افغانستان، یمن، لبنان، سوریه، قطر و... را بمباران میکند و این رئیس جمهور امریکا آقای ترامپ است که میگوید: اگر در افغانستان جنگ به راه اندازیم میتوانیم آن را ظرف یک هفته ببریم ولی نمیخواهم ۱۰ میلیون نفر را بکشم.
پس امریکا قابل اعتماد نیست هر کشوری که به امریکا اعتماد کند خود را فریب داده است.
حزب رفاه ملی افغانستان خواهان قطع رابطه همه جانبهی کشورهای عربی و اسلامی و مستقل جهان با رژیم اشغالگر اسرائیل است.
رژیم جنایتکار اسرائیل با حمله پیدرپی به کشورهای اسلامی از جمله ایران، قطر، یمن و سوریه و لبنان و غزه نشان داد که به هیچ اصول و قوانین و معیار بین الملل پایبند نیست و به عنوان نیروی نیابتی امریکا عمل میکند.
والسلام
حزب رفاه ملی افغانستان
شنبه - ۰۵ میزان ۱۴۰۴ برابر با
Saturday - September ۲۷, ۲۰۲۵
