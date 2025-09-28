به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای نسبت به «ادعاهای نادرست ارتش اشغالگر اسرائیل» درباره امن بودن مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه ابراز نگرانی شدید کرد. این در حالی است که ارتش اسرائیل از فلسطینیان ساکن مناطق شمالی و شهر غزه خواسته به این مناطق پناه ببرند.

حماس در بیانیه خود تأکید کرد که این تبلیغات گمراه‌کننده با واقعیت‌های میدانی به‌شدت در تضاد است؛ چرا که از زمان آغاز عملیات کوچ اجباری ساکنان شهر غزه در ۱۱ اوت ۲۰۲۵، مناطق مرکزی و جنوبی ۱۳۳ بار هدف حملات هوایی و زمینی قرار گرفته‌اند.

این حملات با انواع موشک‌ها، بمب‌ها و گلوله‌های انفجاری صورت گرفته و منجر به ارتکاب ده‌ها جنایت علیه خانواده‌ها در مناطقی شده که اسرائیل به‌طور دروغین آن‌ها را «امن» معرفی کرده، از جمله منطقه المواصی.

بر اساس آمار ارائه‌شده، این حملات منجر به شهادت ۱۹۰۳ نفر در مناطق مرکزی و جنوبی شده که ۴۶ درصد از مجموع شهدای نوار غزه در این بازه زمانی را تشکیل می‌دهد.

حماس این آمار را نشانه‌ای روشن از «هدف‌گیری مستقیم غیرنظامیان توسط اسرائیل و استفاده از روش‌های نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی و کوچ اجباری به‌عنوان ابزارهای جنگی سازمان‌یافته» در سراسر نوار غزه دانست.

در پایان، این جنبش از جامعه جهانی خواست تا فوراً برای توقف جنایات نسل‌کشی و تجاوزات علیه ملت فلسطین در غزه اقدام کند و برای نجات باقی‌مانده غیرنظامیان پیش از آن‌که دیر شود، وارد عمل شود.

