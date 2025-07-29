به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که آگاهی از اهمیت تنوع و گنجایش فرهنگی در آمریکا افزایش یافته، موارد اسلامهراسی در محیطهای کاری این کشور رو به رشد است. طبق اعلام وبسایت مدیریت منابع انسانی آمریکا کارکنان مسلمان در محل کار با تبعیضهای رایج، تعصبات غیرآشکار و حتی نادیدهگرفتن نیازهای مذهبی مواجهاند.
کارمندان مسلمان ممکن است به دلیل نام، پیشینه یا ظاهر، مثل حجاب، از نقطه نظر کاری مورد تبعیض قرار گیرند. این نوع رفتارها علاوه بر آثار روانشناختی، میتوانند موجب کمبود فرصتهای شغلی، ارتقاء و مشارکت موثر در محل کار شوند.
تأکید کرده این رفتارها علاوه بر تأثیر منفی بر روحیه و بهرهوری فرد، هزینههای قابل توجهی برای سازمانها ایجاد میکند مانند افزایش غیبت، کاهش تعهد و خروج کارکنان. همچنین احتمال درگیری یا شکایات قانونی بالا میرود.
به نظر کارشناسان، مقابله با اسلامهراسی در محیطهای کاری تنها با تدوین دستورالعملهای شفاف، آموزش کارکنان و اجرای دقیق قوانین ضد تبعیض ممکن است. این اقدام نه تنها حقوق کارکنان مسلمان را تضمین میکند بلکه کل سازمان را در برابر پیامدهای قانونی و اجتماعی محافظت میکند.
