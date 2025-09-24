نامۀ سرگشادۀ بیش از ۱۱۰ مرکز اسلامی آمریکا به فرماندار کالیفرنیا برای وتوی لایحۀ جنجالی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی–اسلامی به همراه بیش از ۱۱۰ مسجد، مرکز اسلامی و سازمان‌های جامعه مسلمانان، ازجملۀ شورای مسلمانان شیعۀ جنوب کالیفرنیا، نامه‌ای مشترک و سرگشاده به نمایندگی از یک میلیون مسلمان کالیفرنیا به گَوین کریستوفر نیوسام فرماندار این ایالت، ارسال کردند.

به نقل از گزارش تارنمای شورای روابط آمریکایی–اسلامی، در این نامه با تأکید بر اهمیت آزادی بیان و عدالت، از فرماندار کالیفرنیا خواسته شده است که لایحه ۷۱۵ مجلس ایالتی (AB ۷۱۵) را وتو کند؛ لایحه‌ای که با محدود کردن مباحث صادقانه و آزادی بیان درباره فلسطین و حقایق حقوق بشری، به نوعی سانسور رسمی در مدارس دولتی کالیفرنیا تبدیل می‌شود و صدای مسلمانان، اعراب، فلسطینی‌ها، یهودیان و دیگر گروه‌ها را خاموش می‌کند.

به گفتۀ این شورا انتقاد مشروع از جنایت‌های اسرائیل با مبحث ضد یهودی خلط شده و این لایحه بهانه‌ای برای از بین بردن آزادی بیان در مدارس کالیفرنیا است.

عیلوش مدیر اجرایی شورای روابط آمریکایی–اسلامی در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از این لایحه گفت: AB ۷۱۵ لایحه‌ای خطرناک است که آموزش مبتنی بر واقعیت و گفتگوهای صادقانه درباره مسائل مهم عدالت جهانی را با سانسور و محو کردن جایگزین می‌کند. دانش‌آموزان ما سزاوار کلاس‌هایی هستند که در آن بتوانند آزادانه سخن بگویند، سوالات دشوار بپرسند و تاریخ خود را درست ببینند. این لایحه اما آزادی بیان را تهدید می‌کند و بحث درباره تاریخ فلسطین و نسل‌کشی جاری در غزه را جرم‌انگاری می‌کند.

شورای روابط آمریکایی–اسلامی همچنین از تمامی اهالی ایالت کالیفرنیا خواسته است که برای مقابله با محدویت‌های علمی ایستادگی کنند و از فرماندار این ایالت، بخواهندلایحۀ مذکور را وتو کند.

