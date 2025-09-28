به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله حافظ سید ریاض حسین نجفی رئیس وفاق المدارس شیعه پاکستان، تأکید کرد که بزرگ‌ترین سعادت امت اسلامی، انتساب آن به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) است.

وی اظهار داشت: هرچند برای امت‌های پیشین نیز پیامبرانی مبعوث شدند، اما پیامبر ما سرور همه پیامبران است و در نتیجه امت او نیز برتر از دیگر امت‌هاست. از این رو لازم است مسلمانان با کردار و عمل خود نشان دهند که امت پیامبر اعظم(ص) هستند و بر دیگر امت‌ها برتری دارند.

آیت الله نجفی با تاکید بر اینکه قرن حاضر، قرن اسلام است گفت: پیروزی پاکستان بر هند، حملات موفق ایران علیه اسرائیل و مقاومت گروه‌هایی چون حماس در فلسطین، حزب‌الله در لبنان و انصارالله در یمن، همه نشانه‌های عظمت، شجاعت و ایستادگی مسلمانان است.

وی افزود: خداوند محبت ویژه‌ای به پیامبرش(ص) دارد که در سوره «ضحی» نیز بیان شده است. در آغاز اسلام، گرچه مسلمانان فراوان بودند، اما نمازگزاران فقط سه نفر بودند: پیامبر خدا(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت خدیجه(س). وی خاطرنشان کرد: حضرت موسی(ع) برای شرح صدر و گشودگی زبان دعا کرد، اما خداوند درباره پیامبر اسلام(ص) فرمود: «ألم نشرح لک صدرک». همین شرح صدر بود که سبب شد در فتح مکه، همه دشمنان مورد عفو قرار گیرند.

رئیس وفاق المدارس شیعه همچنین گفت: خداوند در آیه «إنا أعطیناک الکوثر» وعده خیر کثیر داده است که مفسر بزرگ اهل‌سنت، فخر رازی، «کوثر» را وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا(س) دانسته است.

آیت الله نجفی با ابراز تأسف خاطرنشان کرد که در هفتصد سال نخست، علم میراث مسلمانان بود، اما اکنون این میراث به غرب منتقل شده است.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

