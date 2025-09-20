نشست علمی کاربست هوش مصنوعی در قرآن پژوهی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین پیش نشست همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با موضوع «کاربست هوش مصنوعی در قرآن پژوهی» در روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح در دانشکده برق دانشگاه تبریز، سالن اجتماعات یشم برگزار خواهد شد. این نشست علمی با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین محمد حسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) و جناب آقای دکتر محمود شکراللهی، پژوهشگر وابسته گروه علوم شناختی و هوش مصنوعی دانشگاه علوم انسانی دیجیتال دانشگاه تیلبرگ هلند برگزار میشود.
در این نشست، به بررسی و تحلیل کاربست هوش مصنوعی در پژوهشهای قرآنی پرداخته خواهد شد و شرکتکنندگان میتوانند از تجربیات و نظرات سخنرانان بهرهمند شوند. این رویداد علمی فرصتی مناسب برای پژوهشگران و علاقهمندان به حوزههای علوم اسلامی و هوش مصنوعی خواهد بود تا در فضایی علمی و پژوهشی به تبادل نظر بپردازند.
علاقهمندان میتوانند از طریق لینکهای زیر به صورت زنده این نشست را مشاهده کنند:
لینک اول
https://vuclass1.tabrizu.ac.ir/ftis
لینک دوم
http://phd.tabrizu.ac.ir/
لینک سوم
https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/phdadmin
این نشست علمی به عنوان یکی از پیش نشستهای همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال، به بررسی چالشها و فرصتهای موجود در زمینه استفاده از فناوریهای نوین در پژوهشهای قرآنی میپردازد و امید است که نتایج آن به ارتقاء سطح پژوهشهای اسلامی کمک کند.
