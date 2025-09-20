به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چندی پس از انتشار ویدیوی تولیدشده با هوش مصنوعی توسط شاخه ایالتی حزب بهاراتیاجاناتا در آسام که جامعه مسلمان و حزب کنگره ملی هند را هدف قرار داده بود، کنگره آسام رسما شکایت کرد.

بدابراتا بورا، رئیس بخش رسانه‌ای کنگره آسام، این شکایت را علیه بخش شبکه‌های اجتماعی حزب بهاراتیاجاناتا ثبت کرده و این حزب را به ایجاد نفرت مذهبی و نقض دستورالعمل‌های انتخاباتی متهم کرد.

در این ویدیو که با عنوان «آسام بدون بهاراتیاجاناتا» منتشر شده، مسلمانان را در حال تصرف زمین‌های دولتی نمایش می‌دهد و ادعاهای اغراق‌آمیز درباره جمعیت مسلمانان، فعالیت‌های اقتصادی و قوانین شبیه شریعت ارائه می‌کند.

بورا، یکی از رهبران ارشد کنگره ملی تاکید کرد این ویدئو با هدف ایجاد ترس و نفرت در جامعه، به تخریب تصویر مسلمانان و رهبران حزب کنگره، از جمله راهول گاندی پرداخته است.

رهبران کنگره ملی خواستار اقدام فوری علیه بخش شبکه‌های اجتماعی بهاراتیاجاناتا شده و تاکید کردند که چنین ویدیوهایی پیش‌تر نیز منتشر شده و هیچ اقدامی علیه متخلفان صورت نگرفته است. آن‌ها تصریح کردند که هدف کنگره حفظ همبستگی اجتماعی و حمایت از حقوق همه شهروندان است.

