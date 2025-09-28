به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «علیاصغر اصغری ولوجایی» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، در جلسه هماهنگی و برنامهریزی مراسم پاسداشت روز ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید سیدحسن نصرالله، شهید سیدهاشم صفیالدین، شهید نیلفروشان و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه، بر ضرورت تقویت جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: شهید سیدحسن نصرالله تنها یک رهبر سیاسی نبود بلکه پدر معنوی آزادیخواهان جهان بود و ابهت این شهید بزرگوار هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را درهم شکست.
وی از برگزاری یادواره شهدای مقاومت عصر روز چهارشنبه ۹ مهرماه در مصلای امام خمینی(ره) ساری خبر داد و افزود: این مراسم با سخنرانی امام جمعه چهاردانگه تهران و مداحی علی پور برگزار میشود و از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان دعوت میکنیم با حضور در این برنامه، همبستگی خود را با جبهه مقاومت به تصویر بکشند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران بازخوانی اندیشههای استکبارستیزی قرآن را نیاز امروز جامعه دانست و ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری(ع) گفت: سلامت و سعادت همگان را در سایه عنایات حضرت ولیعصر(عج) از درگاه الهی مسئلت داریم.
وی با محکومکردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت جامعه جهانی در برابر کشتار کودکان و زنان بیدفاع، اظهار داشت: شمار شهدای فلسطین هر روز رو به افزایش است و این نسلکشی نتیجه بیعملی مدعیان حقوق بشر است.
اصغری ولوجایی در ادامه با اشاره به واقعه تاریخی یومالله ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: در این روز تاریخی، تبعید حضرت امام خمینی(ره)، تسخیر لانه جاسوسی و شهادت جمعی از دانشآموزان و دانشجویان رخ داد و ملت ایران ثابت کرد که در برابر جنایات آمریکا مقتدرانه میایستد.
وی همچنین با گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و محکومیت ترور فرماندهان و دانشمندان ایرانی توسط دشمنان گفت: دشمن تلاش داشت با ایجاد فشار و ناامنی اتحاد ملت ایران را برهم بزند، اما مردم با هدایتهای رهبر معظم انقلاب تهدیدها را به فرصت تبدیل کردند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران به بازگشت مجدد تحریمهای ظالمانه اشاره کرد و خواستار مدیریت روانی جامعه شد تا فشارهای اقتصادی باعث نارضایتی عمومی نشود. او با تأکید بر اهمیت برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: بازخوانی تاریخی و قرآنی استکبارستیزی باید با زبان نسل نو و برای نوجوانان و جوانان بازگو شود.
وی مبارزه با جنگ روایتها، تبیین سیره حضرت فاطمه(س) بهمناسبت تقارن ایام فاطمیه با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و فعالسازی تشکلهای دانشآموزی و دانشجویی را از برنامههای این شورا دانست و افزود: رسانهها باید پیام امیدآفرینی را با صدای واحد در جامعه منتشر کنند.
اصغری ولوجایی در پایان از تشکیل ستاد بزرگداشت ۱۳ آبان در سطح استان و شهرستانها خبر داد و گفت: کارگروههای رسانه، دانشآموزی، تولید محتوا، پشتیبانی، اجرای مراسم و مشارکت برای برگزاری راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر مازندران برنامهریزی کردهاند.
