به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از مسئولان سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) قم و مرکز وکلای قوه قضاییه استان قم، امروز ـ دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ ـ با حضرت آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) دیدار و در خصوص پیگیری حقوقی جنایات استکبار جهانی علیه ملت ایران گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار ابنا، در این نشست که با حضور سرهنگ «رسول حیدرلو» مدیر مرکز ایثارگران سپاه قم، سرهنگ «غلامحسین رافع مطلق» معاون حقوقی سپاه قم و حجت‌الاسلام «احمد بهارلو» رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه قم برگزار شد، تمرکز اصلی بر ضرورت اقدام حقوقی بین‌المللی برای استیفای حقوق آسیب‌دیدگان و خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر قرار گرفت.

لزوم پیگیری کیفری و حقوقی خسارات جنگ ۱۲ روزه

حجت‌الاسلام احمد بهارلو، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قم، با اشاره به لزوم پیگیری قضایی جنایات دشمنان اظهار داشت: «یکی از موارد بسیار مهمی که باید پیگیری شود، جنگ ۱۲ روزه است که هم خسارات مادی و معنوی گسترده‌ای به کشور وارد کرد و هم عزیزانی را از ما گرفت که ثمره سال‌ها خدمتشان به ملت رسیده بود».

وی افزود: «هدف ما این است که علیه عاملان این تعرضات جانی و مالی، یعنی آمریکا، اسرائیل و هم‌پیمانانشان، اقامه دعوا کنیم تا از حقوق ملت دفاع نماییم».

حجت‌الاسلام بهارلو با تشریح ابعاد این پیگیری حقوقی گفت: «ما این موضوع را از دو جنبه دنبال می‌کنیم؛ جنبه کیفری که از طریق شکایت در مجامع بین‌المللی و درخواست برای محکومیت عاملان صورت می‌گیرد و جنبه حقوقی که شامل مطالبه خسارات مالی، خسارات روحی و روانی و همچنین خسارات تنبیهی برای جلوگیری از تکرار این جنایات است».

ایشان از همکاری مشترک مرکز وکلای قوه قضاییه، سازمان بسیج حقوق‌دانان و معاونت حقوقی سپاه برای تحقق این هدف مقدس خبر داد و بر آمادگی این نهادها برای ارائه خدمات حقوقی رایگان به خانواده‌های معظم شهدا و آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

تشکیل قرارگاه جهاد حقوقی برای شکایت از آمریکا و اسرائیل

در ادامه، سرهنگ غلامحسین رافع مطلق، معاون حقوقی سپاه استان قم، با اشاره به موفقیت‌های قبلی در طرح دعوا علیه دولت آمریکا در پرونده ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، از عزم جدی برای پیگیری حقوقی جنایات اخیر خبر داد.

وی تصریح کرد: «موضوع جدیدی که در دستور کار قرارگاه جهاد حقوقی مردمی قرار گرفته، تنظیم شکایات مردم و خانواده‌های شهدا علیه دولت آمریکا و رژیم منحوس اسرائیل است. در این راستا، یک دادخواست مجزا برای خانواده‌های معظم شهدا و یک دادخواست جداگانه نیز از طرف عموم مردم به دلیل خسارات روحی و روانی ناشی از جنگ تنظیم خواهد شد».

سرهنگ رافع مطلق هدف از این دیدار را کسب رهنمود از دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و برگزاری جلسه‌ای با حضور خانواده‌های شهدا و وکلای انقلابی برای ثبت رسمی این دادخواست‌ها عنوان کرد.

آیت‌الله رمضانی: پیگیری حقوقی، بخشی از ایستادگی در برابر متجاوز است

در پایان این دیدار، آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ضمن حمایت قاطع از این اقدام، آن را ضرورتی انکارناپذیر دانست و اظهار داشت: «ما باید احقاق و استیفای حقوق را نسبت به تمام اتفاقاتی که بر ما تحمیل شده، چه در دفاع مقدس اول و چه در این دفاع مقدس ۱۲ روزه، با جدیت دنبال کنیم. هر دو جنگ بر ما تحمیل شد و ما در مقابل متجاوز ایستادگی کردیم».

ایشان با تأکید بر حقانیت جبهه مقاومت، افزود: «وعده الهی، نصرت جبهه حق است و پیروزی قطعاً با ماست. اما در کنار مقاومت در میدان، باید این مسائل را در عرصه‌های حقوقی نیز پیگیری کنیم».

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خطاب به مسئولان حقوقی حاضر در جلسه گفت: «باید تمام ابعاد حقوقی و کیفری این پرونده‌ها با شواهد و مدارک متقن آماده شود تا بتوانیم در نظام بین‌الملل و دادگاه‌های جهانی، این شکایت‌ها را به نتیجه برسانیم. ما نیز هر کاری از دستمان بربیاید، قطعاً مضایقه نخواهیم کرد».

آیت‌الله رمضانی در پایان، آمادگی خود را برای میزبانی از جلسه‌ای با حضور پدران، مادران و فرزندان شهدای اخیر جهت ثبت رسمی این دادخواست‌ها و تکریم آنان اعلام نمود.

..............................

پایان پیام/