به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت اسپانیا اعلام کرد که قصد دارد تحقیقاتی را درباره شرکت‌هایی آغاز کند که در این کشور به تبلیغ یا فروش کالاها و خدماتی با منشأ اسرائیلی می‌پردازند.

این تصمیم در پی تصویب یک فرمان دولتی در هفته گذشته اتخاذ شده است. وزارت امور مصرف‌کنندگان اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این فرمان بخشی از مجموعه اقدامات گسترده‌تری است که شامل ممنوعیت ارسال سلاح به اسرائیل نیز می‌شود. این اقدامات با هدف توقف آنچه پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا آن را "نسل‌کشی در غزه" خوانده، طراحی شده‌ است.

بابلو بوستیندوی وزیر امور مصرف‌کنندگان اسپانیا، پیش‌تر گفته بود که دفتر او از "تمام منابع لازم" استفاده خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود هیچ شرکتی در اسپانیا از اشغالگری اسرائیل سود نمی‌برد.

در میان این اقدامات، اداره کل امور مصرف‌کنندگان مأمور شده تا با شرکت‌هایی که از فعالیت‌های تجاری در اراضی اشغالی بهره‌برداری می‌کنند، تحقیق کند. این اقدام مطابق با توصیه فرانچسکا آلبانیزی گزارشگر ویژه سازمان ملل صورت گرفته که در گزارش ماه ژوئیه ۲۰۲۵ خود با عنوان "حساب‌های سود و زیان آغشته به خون ملت فلسطین" به این موضوع پرداخته بود.

بوستیندوی تأکید کرد: «ما تضمین خواهیم کرد که حساب‌های مالی هیچ شرکتی در اسپانیا با خون مردم فلسطین آلوده نباشد» و افزود که شرکت‌ها باید از هرگونه فعالیت مرتبط با اشغالگری اسرائیل، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، دست بکشند.

سازمان ملل متحد نیز جمعه گذشته به‌روزرسانی جدیدی از پایگاه داده شرکت‌هایی که در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی فعالیت دارند منتشر کرد. در این فهرست، ۱۵۸ شرکت از ۱۱ کشور درج شده‌اند که فعالیت‌هایشان نگرانی‌هایی درباره حقوق بشر ایجاد کرده است.

از میان این شرکت‌ها، ۱۳۸ شرکت اسرائیلی و ۲۰ شرکت خارجی هستند. اسپانیا با چهار شرکت فعال در حوزه زیرساخت، پس از ایالات متحده با شش شرکت، دومین کشور غیر اسرائیلی حاضر در این فهرست محسوب می‌شود.

اسپانیا یکی از منتقدان سرسخت حملات رژیم اسرائیل به نوار غزه در اروپا به شمار می‌رود؛ حملاتی که تاکنون بیش از ۶۶ هزار شهید برجای گذاشته است.

