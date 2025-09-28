به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم دوچرخه‌سواری «اسرائیل-پریمیر تک» به دلیل مخالفت مردم از مسابقه «جیرو دل امیلیا» در بولونیا، ایتالیا کنار گذاشته شد. این تصمیم پس از اخلال در مسابقه ولتا اسپانیا و اعتراضات ضد اسرائیلی که باعث لغو مرحله پایانی شد، گرفته شده است.

برخی گروه‌ها در بولونیا تهدید به برگزاری تظاهرات کرده‌اند و نگرانی‌هایی مبنی بر اختلال مشابه در مسابقه ایتالیا وجود دارد. رئیس مسابقه جیرو دل امیلیا اعلام کرد که به دلیل این تهدیدات، شرکت تیم اسرائیل-پریمیر تک لغو شده است.

پس از جنگ غزه و اتهامات سازمان ملل به اسرائیل، درخواست‌ها برای تعلیق اسرائیل از مسابقات ورزشی جهانی بیشتر شده است.

بر اساس گزارش‌ها، از زمان شروع حملات اسرائیل در ۷ اکتبر، بیش از ۶۵ هزار نفر در غزه به شهادت رسیده‌اند.

