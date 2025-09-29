مسجد بندیگو؛ رؤیای دیرینه مسلمانان استرالیا در آستانۀ تحقق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین مسجد در شهر بندیگو، واقع در ایالت ویکتوریای استرالیا، پس از سالها کشوقوس، در آستانۀ رونمایی قرار گرفت؛ پروژهای که مسلمانان محلی آن را کاری عاشقانه توصیف کردند. دکتر نیلام که از سال ۲۰۰۵، پس از مهاجرت از دوبی، در این شهر زندگی و طبابت میکند، میگوید نزدیک به بیست سال در انتظار چنین مکان عبادی بوده است.
براساس گزارش ABC news، طرح ساخت این مسجد ده سال پیش مطرح شد که مانعتراشی مخالفان ازجمله گروههای راست افراطی، بهرهداری از این پروژه را بسیار به تأخیر انداخت.
دکتر نیلام در این باره میگوید: حتی پلیس به من هشدار داده بود که بهخطر برگزاری اعتراضات گروههای افراطی از مرکز شهر بهعنوان یک مسلمان دور باشم دور باشم. آن ناآرامیها به ما نشان داد که دنیا تا چه اندازه میتواند زشت باشدف اما از دل همین تاریکیهاست که چیزهای زیبا بیرون میآید.
این مسجد صرفاً بهعنوان محل عبادت در نظر گرفته نشده است. سمیر سید، نایبرئیس مرکز اسلامی بندیگو، توضیح داد: مسجد بهگونهای طراحی شده تا نقش یک مرکز اجتماعی را نیز ایفا کند؛ ما میخواهیم اینجا مکانی برای همۀ مردم بندیگو باشد، نه فقط جامعۀ مسلمان.
تاریخ حضور مسلمانان در شهر بندیگو به دهۀ ۱۸۵۰ میلادی بازمیگردد و از آن زمان آنها جشنهایی برای اعیاد اسلامی برگزار میکردند.
حامیان پروژه ساخت مسجد معتقدند این مسجد گامی به سوی همزیستی و گفتوگوی بینادیانی خواهد بود؛ بنایی که به گفتۀ دکتر نیلام جایگاه ویژهای در قلب او دارد و حاصل یک کار عاشقانه است!
