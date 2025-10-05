نتانیاهو: حماس بعد از آزادی اسرا خلع سلاح خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، ادعا کرد که سلاح حماس بعد از تحویل اسرا یا به‌صورت دیپلماتیک طبق طرح آمریکایی و یا به‌صورت نظامی، برداشته خواهد شد.

نتانیاهو در بیانیه‌ای تصویری گفت: ما در آستانه رسیدن به یک دستاورد بسیار بزرگ هستیم، البته مسئله هنوز قطعی نشده است.

او تأکید کرد که هرگز از سایر اهداف جنگ دست نکشید. با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، هماهنگی‌ انجام شده که اوضاع را به‌کلی دگرگون کرد و به‌جای آنکه اسرائیل منزوی شود، حماس منزوی خواهد شد.

نتانیاهو همچنین افزود که قصد او و دوستان آمریکایی‌اش این است که مذاکرات را به چند روز محدود کنند.

رئیس‌وزیر اسرائیل با بیان این که در مرحله دوم توافق، سلاح حماس برداشته خواهد شد و سلاح نوار غزه خلع خواهد شد، هشدار داد که این کار یا به‌صورت دیپلماتیک، مطابق طرح ترامپ، و یا به‌صورت نظامی توسط ما انجام خواهد شد.

او گفت که در مرحله اول بناست همه گروگان‌ها آزاد شوند و نیروهای ارتش اسرائیل در مواضعی مستقر شوند که بتوانند بر غزه نظارت ادامه‌دار داشته باشند.

نخست‌وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش، برخی مقامات اسرائیلی را که گفته‌ بودند با ماندن در غزه امکان بازگرداندن اسرا وجود ندارد، مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که فشاری که علیه حماس به‌صورت نظامی و دیپلماتیک وارد کردیم موجب تغییر موضع این گروه شد.

نتانیاهو همچنین اعلام کرد که از هیئت مذاکره‌کننده اسرائیلی به‌سرپرستی «رون دیرمر» وزیر هماهنگی راهبردی خواسته است که به قاهره بروند تا جزئیات فنی مربوط به آزادی اسرا را نهایی کنند.

بن غفیر تهدید به خروج از کابینه کرد

در خبر دیگری، «ایتمار بن غفیر»، وزیر امنیت ملی اسرائیل و رهبر حزب راست‌گرای تندرو «اوتسما یهودیت»، تهدید کرد که در صورت ادامهٔ وجود حماس بعد از آزادی اسرا از دولت خارج خواهد شد.

بن غفیر در بیانیه‌ای گفت که صریحاً به نتانیاهو اطلاع داده است که اگر حماس بعد از آزادی اسرا همچنان وجود داشته باشد، حزب اوتسما یهودیت بخشی از دولت نخواهد بود.

او افزود: ما بخشی از یک شکست ملی که لکه‌ای ابدی باشد و به یک بمب ساعتی برای نسل‌کشی بعدی تبدیل شود، نخواهیم بود.

بتسلئیل سموتریچ وزیر دارایی اسرائیل نیز از تصمیم نخست‌وزیر این رژیم برای توقف حمله به غزه و ورود به مذاکرات بدون آتش‌بس انتقاد کرد و آن را اشتباه فاحش خواند.

سموتریچ معتقد است که این گام نسخه‌ای قطعی برای به‌دست آوردن زمان توسط حماس و تضعیف رو به افزایش موضع اسرائیل است، چه در موضوع آزادی گروگان‌ها ظرف ۷۲ ساعت و چه در هدف اصلی جنگ که به گفته او نابودی حماس و خلع سلاح کامل غزه اعلام شده است.

