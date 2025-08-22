تهدید دوباره وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره نابودی شهر غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرد که اگر حماس خلع سلاح نشود، نیرویهای رژیم صهیونیستی شهر غزه را نابود خواهند کرد.

کاتس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: به زودی دروازه‌های جهنم به روی نیروهای حماس باز خواهد شد تا آنها شروط اسرائیل برای پایان دادن به جنگ که در درجه اول آزادی همه اسرا و خلع سلاح است، بپذیرند و اگر نپذیرند در آن صورت شهر غزه- مرکز حماس- به سرنوشت رفح و بیت حانون تبدیل خواهد شد.

اشاره کاتس به رفح و بیت حانون دو شهری است که در جریان حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به طور گسترده‌ای ویران شده‌اند.

این سخنان کاتس در حالی است که روز گذشته «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دستور آغاز فوری مذاکرات برای آزادی اسرای باقی مانده صهیونیست در نوار غزه را صادر کرد.

نتانیاهو که تاکنون بارها با کارشکنی‌های خود مانع دستیابی به توافق آتش‌بس شده است، تأکید کرد که مذاکرات همزمان با طرح ارتش برای سلطه بر شهر غزه و شکست حماس ادامه خواهد داشت.

